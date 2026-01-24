Cozinhando com técnica: chef ensina como fazer a melhor moqueca em dois formatos de receita

Em panela de barro, com peixe, caldo e ervas frescas: chef mostra a técnica da moqueca e finaliza duas versões no fogão

Moqueca boa não começa no tempero, mas sim na técnica. Em um vídeo gravado em cozinha profissional, um chef aparece preparando o prato do zero, explicando a lógica por trás do cozimento e mostrando a montagem em panela de barro.

A proposta é didática e direta, com foco no que realmente muda o resultado. Entre cortes, camadas e finalização no fogo, ele apresenta a moqueca em dois formatos e ressalta o que faz o prato “dar certo”.

De onde vem a moqueca e o que define a técnica

Antes de entrar na panela, o chef explica que “moqueca” vem de moquim, termo de origem tupi. A ideia ajuda a entender por que o prato tem um jeito próprio de cozinhar e um ritmo diferente do refogado comum.

Ele resume a base do método como cozimento lento e abafado. Ou seja: menos pressa, mais vapor e mais controle para o peixe chegar no ponto certo sem desmanchar.

Na lousa, o chef também destaca a essência do prato: peixe, caldo e ervas frescas. É essa tríade que sustenta o sabor, mesmo quando mudam os detalhes de cada versão.

Por fim, ele cita o Espírito Santo ao falar do tema, conectando a receita à tradição e ao jeito regional de tratar a moqueca com seriedade — como técnica, não só como “mistura na panela”.

Montagem em panela de barro: camadas, caldo e o ponto do peixe

O vídeo mostra o preparo do peixe ainda inteiro, enquanto o chef organiza a mise en place. Em seguida, ele parte para ingredientes clássicos e fáceis de reconhecer no corte.

Na panela de barro, aparecem cebola e tomate já picados, formando a base do cozimento. A montagem sugere camadas que vão construindo o caldo sem precisar “virar” o peixe toda hora.

O foco é criar um ambiente úmido e aromático, com calor constante. O prato vai ganhando cor e perfume enquanto cozinha tampado, reforçando a ideia do “abafado” citado pelo chef.

Duas finalizações e o toque que muda tudo

Na parte final, o chef apresenta duas panelas já prontas, lado a lado, com o peixe mergulhado em um caldo intenso e alaranjado. Sobre o prato, ele finaliza com ervas frescas picadas, que aparecem bem visíveis por cima.

Em um dos momentos mais marcantes do vídeo, surge uma garrafa de azeite de dendê, adicionada à panela. A cena evidencia como o ingrediente entra como assinatura de sabor e cor, sem precisar de exagero.

Outra imagem chama atenção pela textura do caldo: além do tom quente, aparecem áreas brancas misturadas ao líquido, lembrando uma finalização cremosa. O conjunto reforça a ideia de “dois formatos” chegando ao mesmo destino: moqueca bem feita, com técnica e ponto.

No encerramento, o chef apresenta o resultado com as panelas em destaque, como quem entrega a prova final. A mensagem é clara: o segredo está nas etapas, não no improviso.

Veja a receita e o passo a passo no vídeo abaixo:

