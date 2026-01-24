Heana se torna o primeiro hospital de Anápolis a ter serviço exclusivo para captação de córneas

Unidade passa a ser a sede de profissionais do Banco de Olhos e deve atender notificações de óbitos em todos os hospitais da cidade

Samuel Leão - 24 de janeiro de 2026

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santilo (HEANA) (Foto: Reprodução)

O Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) deu início a uma operação estratégica que promete agilizar a fila de transplantes em Goiás. Em parceria com o Banco de Olhos do Centro de Referência em Oftalmologia (Cerof), a unidade implantou um serviço estruturado para a captação de córneas, tornando-se a primeira de Anápolis a contar com essa especialidade de forma fixa.

A iniciativa coloca profissionais do Banco de Olhos atuando diretamente dentro do hospital. O objetivo principal é organizar os fluxos de trabalho e garantir que o processo de doação ocorra de maneira mais célere, beneficiando diretamente os pacientes que aguardam na fila do Sistema Estadual de Transplantes.

Além de atender a demanda interna, o Heana passa a funcionar como a unidade-sede da equipe técnica na região. Isso significa que os profissionais baseados no hospital serão responsáveis por prestar atendimento e realizar a captação em qualquer outra unidade de saúde de Anápolis que fizer uma notificação de óbito.

De acordo com a coordenação da Organização de Procura de Órgãos (OPO) do Heana, a medida é um passo fundamental para fortalecer a cultura de doação no município.

A expectativa é que, com a presença constante de especialistas e a integração com o Sistema Estadual de Transplantes, o número de procedimentos aumente e o tempo de espera por uma córnea seja reduzido drasticamente em Goiás.

Para a unidade, a ação poderá ter um impacto direto na vida dos pacientes, uma vez que cada captação bem-sucedida e rápida representa uma chance maior de restaurar a visão de quem depende do transplante.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!