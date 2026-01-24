Homem morre em Trindade após defender idosa que era agredida pelo próprio filho

Vítima chegou a ser socorrida por familiares e levada ao HUGOL, em Goiânia, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos

Samuel Leão - 24 de janeiro de 2026

Apesar de ter sido encaminhado ao Hugol, o homem não resistiu. (Foto: Reprodução)

Um desentendimento motivado pela defesa de uma idosa terminou em tragédia na madrugada deste sábado (24), no setor Solar São Francisco, em Trindade. Um homem, de 31 anos, perdeu a vida após ser atingido por um golpe de faca no peito. O crime teria sido cometido por um conhecido da vítima, que fugiu logo após o ataque e ainda não foi localizado pelas autoridades.

O conflito entre os dois teria começado dias antes do ocorrido. A vítima, que mantinha uma relação de amizade com a mãe do suspeito, teria ficado profundamente irritada ao saber que o agressor havia agredido a própria genitora recentemente.

Na noite do crime, ambos se encontraram em um estabelecimento da região e chegaram a consumir bebidas alcoólicas juntos, mas o clima de animosidade logo tomou conta do ambiente.

Testemunhas relataram que, após uma discussão que evoluiu para agressões físicas, o autor se retirou do local, mas retornou pouco tempo depois já armado com uma faca. Ele teria surpreendido o desafeto e desferido um golpe certeiro na região do tórax. Mesmo na presença de familiares da vítima, que tentaram intervir, o suspeito conseguiu escapar e tomou rumo ignorado.

Desesperados, amigos e parentes prestaram socorro por meios próprios e levaram o ferido até o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (HUGOL), em Goiânia. Apesar dos esforços da equipe médica, o homem não resistiu à gravidade do ferimento e teve o óbito confirmado pouco tempo após dar entrada na unidade de saúde.

O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil (PC), que trabalha para localizar o agressor.

