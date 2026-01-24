Homem morre em Trindade após defender idosa que era agredida pelo próprio filho
Vítima chegou a ser socorrida por familiares e levada ao HUGOL, em Goiânia, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos
Um desentendimento motivado pela defesa de uma idosa terminou em tragédia na madrugada deste sábado (24), no setor Solar São Francisco, em Trindade. Um homem, de 31 anos, perdeu a vida após ser atingido por um golpe de faca no peito. O crime teria sido cometido por um conhecido da vítima, que fugiu logo após o ataque e ainda não foi localizado pelas autoridades.
O conflito entre os dois teria começado dias antes do ocorrido. A vítima, que mantinha uma relação de amizade com a mãe do suspeito, teria ficado profundamente irritada ao saber que o agressor havia agredido a própria genitora recentemente.
Na noite do crime, ambos se encontraram em um estabelecimento da região e chegaram a consumir bebidas alcoólicas juntos, mas o clima de animosidade logo tomou conta do ambiente.
Testemunhas relataram que, após uma discussão que evoluiu para agressões físicas, o autor se retirou do local, mas retornou pouco tempo depois já armado com uma faca. Ele teria surpreendido o desafeto e desferido um golpe certeiro na região do tórax. Mesmo na presença de familiares da vítima, que tentaram intervir, o suspeito conseguiu escapar e tomou rumo ignorado.
Desesperados, amigos e parentes prestaram socorro por meios próprios e levaram o ferido até o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (HUGOL), em Goiânia. Apesar dos esforços da equipe médica, o homem não resistiu à gravidade do ferimento e teve o óbito confirmado pouco tempo após dar entrada na unidade de saúde.
O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil (PC), que trabalha para localizar o agressor.
