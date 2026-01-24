Pagamento em fevereiro: veja quando o 5º dia útil do mês vai cair

Uma regra pouco comentada define o prazo limite para importantes depósitos mensais

Magno Oliver - 24 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O calendário trabalhista brasileiro prevê que o salário dos empregados regidos pela CLT deve ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhado.

Essa regra é fundamental para empregados e empregadores planejarem pagamentos e compromissos financeiros com segurança jurídica e previsibilidade.

Para fevereiro de 2026, o 5º dia útil será na sexta-feira, 6 de fevereiro. Essa data é considerada o prazo máximo legal para que os salários referentes a janeiro de 2026 sejam creditados nas contas dos trabalhadores.

O cálculo dos dias úteis exclui domingos e feriados nacionais, mas inclui os sábados para fins trabalhistas, conforme entendimento vigente de contagem de prazos.

Nesse mês específico, o dia 1º de fevereiro cai em domingo, o que empurra a contagem de início para o dia útil seguinte, resultando no dia 6 como o 5º útil.

Essa determinação não é apenas prática comum, mas está alinhada com o que estabelece a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e orientações administrativas sobre prazos de pagamento salarial: empresas que descumprem podem responder por atraso salarial e outras consequências previstas em lei.

Saber antecipadamente quando o 5º dia útil ocorre ajuda tanto trabalhadores quanto setores de recursos humanos a evitarem penalidades e a organizarem melhor o fluxo de caixa.

Além disso, a informação contribui para o planejamento financeiro pessoal, já que muitos compromissos como aluguel, contas de consumo e parcelas costumam ser programados com base nessa data.

