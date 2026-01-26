Esses detalhes revelam se a carne do açougue realmente é de qualidade

Cor, textura e gordura entregam muito mais sobre a carne do que muita gente imagina na hora da compra

Ruan Monyel - 26 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de açougue (Foto: Captura de Tela/YouTube/açougue nota 10)

Na frente do balcão do açougue, a escolha parece simples — mas um olhar mais atento pode fazer toda a diferença no sabor e na segurança do que vai para a mesa. Identificar uma carne fresca não exige conhecimento técnico, apenas atenção a alguns sinais visuais e sensoriais que indicam qualidade.

Um dos primeiros pontos a observar é a coloração. Carnes frescas costumam apresentar um tom vermelho vivo e uniforme.

Quando a peça está escura, opaca ou puxando para o roxo, isso pode indicar falta de frescor ou armazenamento inadequado.

A gordura também fala muito sobre a procedência do corte. O ideal é que ela seja branca ou levemente amarelada. Tons muito amarelados costumam estar associados a animais mais velhos, o que pode resultar em carnes mais duras e com sabor menos agradável.

Outro detalhe importante está na textura. Ao pressionar levemente a carne, ela deve estar firme e retornar rapidamente ao formato original.

Superfícies pegajosas, excessivamente úmidas ou com cheiro estranho são sinais de alerta e indicam que o produto não está em boas condições.

A estrutura das fibras também influencia no preparo. Fibras mais curtas tendem a resultar em carnes mais macias, facilitando o cozimento e garantindo melhor experiência na hora de comer.

Com atenção a esses detalhes simples, a escolha no açougue deixa de ser um risco e passa a ser um passo certeiro para refeições mais saborosas e seguras.

