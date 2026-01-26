Primeira capital do Brasil encanta como uma das cidades mais charmosas

Entre história, fé, modernidade e paisagens únicas, cidade segue como um dos destinos mais fascinantes do país

Magno Oliver - 26 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Há cidades que se visitam. Outras, se sentem. Salvador pertence à segunda categoria. Primeira capital do Brasil, a cidade guarda uma energia própria que mistura passado e presente de forma quase hipnótica.

Às margens da Baía de Todos-os-Santos, a capital baiana construiu uma identidade tão forte que basta caminhar por suas ruas para perceber que ali a história segue viva.

Fundada como centro político do país, Salvador carrega marcas profundas da formação brasileira. O casario colonial, os largos de pedra e os prédios históricos não funcionam apenas como cenário turístico, mas como parte do cotidiano de quem vive ali.

A cidade pulsa em um ritmo intenso, onde o urbano moderno convive com tradições seculares sem conflitos aparentes.

Conhecida como “Roma Negra”, Salvador é considerada a cidade mais negra fora da África. Essa herança se manifesta de maneira orgânica na música, na gastronomia, na religiosidade e até na forma como as pessoas ocupam os espaços públicos. O som dos tambores, o cheiro do dendê e o colorido das vestimentas fazem parte da paisagem tanto quanto o mar.

O sincretismo religioso é um dos traços mais marcantes. Igrejas históricas, como a do Senhor do Bonfim, coexistem com terreiros de matriz africana, criando uma espiritualidade própria que atrai visitantes, pesquisadores e fiéis do mundo inteiro.

Essa fusão entre crenças não apenas moldou a cultura local, como impulsionou uma economia criativa ligada ao turismo, à arte e à identidade afro-brasileira.

Mas Salvador não vive apenas de passado e celebração. A cidade também abriga um importante polo econômico do Nordeste. Regiões empresariais modernas, como a Avenida Tancredo Neves, concentram escritórios, centros financeiros, shoppings e empresas de tecnologia, revelando uma capital conectada com o futuro.

Investimentos recentes em infraestrutura transformaram a mobilidade urbana e valorizaram áreas estratégicas da cidade. O metrô passou a ligar regiões antes isoladas, enquanto a revitalização da orla e de bairros tradicionais impulsionou o mercado imobiliário, especialmente em locais como Rio Vermelho e Vitória, hoje entre os mais valorizados da região.

Entre cartões-postais como o Pelourinho, o Elevador Lacerda e o pôr do sol visto do Morro do Cristo, Salvador segue encantando viajantes não apenas pela beleza, mas pela experiência completa que oferece. Uma cidade que ensina, provoca, acolhe e, acima de tudo, deixa marcas em quem passa por ela.

