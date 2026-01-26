Sementes do Cerrado e o sentido da educação ambiental

Conhecer o Cerrado, entender sua importância e viver esse contato direto são passos fundamentais para formar cidadãos mais conscientes

Antônio Gomide - 26 de janeiro de 2026

(Foto: Arquivo Pessoal)

No Dia Mundial da Educação Ambiental, reforçamos algo que temos defendido ao longo do nosso mandato: aprender sobre o meio ambiente precisa ir além da sala de aula.

Conhecer o Cerrado, entender sua importância e viver esse contato direto são passos fundamentais para formar cidadãos mais conscientes e atentos ao lugar onde vivem.

Foi com esse olhar que estruturamos o projeto Sementes do Cerrado, uma iniciativa do nosso mandato de deputado estadual, em parceria com a PUC Goiás. O projeto leva estudantes ao Memorial do Cerrado e transforma o conhecimento em experiência.

Ao longo de 2025, mais de 800 alunos participaram das atividades. Escolas públicas e particulares estiveram envolvidas na proposta de aproximar crianças e adolescentes da realidade ambiental do nosso estado e de ampliar o conhecimento sobre o bioma Cerrado.

Com a volta às aulas em 2026, daremos início a novas etapas do Sementes do Cerrado, ampliando as visitas e fortalecendo essa experiência educativa, para que cada vez mais estudantes tenham acesso a esse contato direto com a história, a cultura e o meio ambiente do nosso estado.

Na Assembleia Legislativa de Goiás, temos atuado no mesmo sentido. Nosso mandato trabalha para promover e dar continuidade às audiências públicas sobre meio ambiente, ampliando o diálogo com pesquisadores, educadores e a sociedade. A ideia é abrir cada vez mais as portas da Assembleia Legislativa, fortalecendo seu papel como ferramenta de transformação, por meio das audiências públicas, da atuação da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e de outros espaços institucionais de debate.

A educação ambiental ocupa um lugar estratégico nesse trabalho. Projetos como o Sementes do Cerrado mostram que conhecimento, vivência e responsabilidade caminham juntos na formação de uma relação mais consciente com o Cerrado e com o futuro ambiental de Goiás.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!