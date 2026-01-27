Delegada Aline Lopes alerta responsáveis sobre riscos ocultos no Roblox

Autoridade reforça importância da supervisão familiar, lista riscos e orienta sobre configurações de segurança

Pedro Ribeiro - 27 de janeiro de 2026

Um vídeo publicado pela delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis (DPCA), Aline Lopes, reacendeu o debate sobre a segurança de crianças em ambientes digitais, especialmente em plataformas de jogos on-line como o Roblox.

Na gravação, a investigadora chama a atenção de pais e responsáveis para riscos que podem passar despercebidos no dia a dia.

Segundo a delegada, apesar de ser amplamente associado ao público infantil, o jogo permite interações com desconhecidos por meio de chats, além de acesso a conteúdos inadequados quando não há supervisão.

Ela alerta que essas ferramentas podem facilitar situações de exposição indevida e até tentativas de aliciamento.

Na publicação, a delegada orienta que os responsáveis revisem as configurações da plataforma, como o bloqueio de mensagens privadas, ativação de PIN parental e ajustes de restrição de idade.

Medidas simples, segundo ela, podem reduzir significativamente os riscos. Outro ponto destacado é a importância do diálogo constante com os filhos.

A recomendação é que crianças sejam orientadas a não compartilhar dados pessoais, fotos ou vídeos e que comuniquem imediatamente qualquer situação estranha ou pedidos de segredo feitos por outros usuários.

