Cinemas de Goiânia, Anápolis e Aparecida terão ingressos a R$ 10 em fevereiro

Promoção, no entanto, não se aplica a pré-estreias, shows e salas especiais

Gabriella Pinheiro - 28 de janeiro de 2026

Pessoas assistindo ao filme em sala do Cinemais. (Foto: Divulgação/Cinemais)

Os cinéfilos de plantão já podem comemorar. Isso porque a primeira Semana do Cinema de 2026 já tem data para acontecer.

O evento será realizado de 05 a 11 de fevereiro. Durante o período, as salas de todo o país terão ingressos a R$ 10 para sessões iniciadas antes das 17h.

Dessa forma, cinemas de Anápolis (como o Cine Prime no Anashopping e o Cinemais no Brasil Park Shopping), Goiânia (Cinemark, Kinoplex, CineX) e Aparecida (Moviecom, no Buriti Shopping) vão participar da iniciativa.

Nos demais horários, em sessões tradicionais, o valor será de R$ 12. A quantia também será válida para exibições aos finais de semana.

A promoção, no entanto, não se aplica a pré-estreias, shows e salas especiais.

Além do desconto no valor dos ingressos, o público poderá aproveitar promoções exclusivas em combos de pipoca, snacks e refrigerantes.

Vale destacar que a promoção é válida para todos os filmes em cartaz, nacionais ou internacionais, e que já foi confirmada a participação de redes como Cinemark, UCI e Cinépolis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!