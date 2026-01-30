Passageiro quebra vidro de guichê após ônibus atrasar mais de 15 horas na Rodoviária de Goiânia

Polícia Militar precisou ir até o local para apurar o desentendimento

Natália Sezil - 30 de janeiro de 2026

Guichê do ônibus teve o vidro destruído. (Foto: Reprodução)

Uma confusão chamou atenção na Rodoviária de Goiânia após um passageiro, de 43 anos, quebrar o vidro do guichê da empresa de um ônibus intermunicipal. Isso depois que a rota que tinha comprado atrasar.

O desentendimento aconteceu na noite desta quinta-feira (30). Segundo o homem, o transporte estava previsto para as 06h, mas ainda não tinha chegado mesmo depois das 22h.

A Polícia Militar (PM) foi acionada diante da ação do suspeito. Chegando ao local, ouviu do homem que ele havia sido provocado pelo funcionário, de 41 anos.

Ele alegou que essa seria a justificativa para a prática do delito. Imagens mostram os cacos de vidro do guichê de ônibus espalhados pelo espaço.

Diante dos relatos, as autoridades determinaram pela lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), segundo o artigo 163 do Código Penal, referente ao crime de dano.

CONFUSÃO ❗️Passageiro quebra vidro de guichê após ônibus atrasar mais de 15 horas na Rodoviária de Goiânia Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/mS4p0EQndr — Portal 6 (@portal6noticias) January 30, 2026

