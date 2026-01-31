Médico registra ameaça de paciente que queria atestado para viajar: “tô nem aí”

’Eu pago o plano de saúde. Seu salário, quem paga sou eu’, teria dito a mulher ao perceber que não ganharia o que foi buscar

Matheus Araujo - 31 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/@dr.zenoaugusto).

Um médico compartilhou em suas redes sociais um relato sobre uma situação inusitada vivida em seu consultório, quando uma paciente solicitou que ele falsificasse um atestado médico de 11 dias para justificar uma viagem pessoal.

O profissional, identificado como Dr. Zeno Augusto, descreveu que desconfiou desde o momento em que a paciente entrou na sala, pois ela logo pediu sua “ajuda com algo especial”.

A mulher foi direta em seu pedido: “Doutor, eu vou fazer um raio-x. Espero que você avalie. Já estou te avisando que não tem nada. O senhor olha, fala que tem uma lesão e me dá um atestado de 11 dias”.

Surpreso e indignado com a solicitação, o médico questionou o motivo da viagem. “Eu preciso ir para Natal, aniversário da minha sogra”, respondeu a paciente.

O profissional negou imediatamente o pedido, explicando que o consultório era uma emergência e que aquele tipo de solicitação era eticamente incorreto.

A negativa, porém, provocou uma reação agressiva da paciente. Ela ameaçou denunciá-lo e argumentou que, por pagar o plano de saúde, seria ela quem financiaria o salário do médico: “Eu pago o plano de saúde. Seu salário, quem paga sou eu”.

Mesmo diante dos xingamentos e das ameaças de denúncia, o Dr. Zeno Augusto manteve sua posição e respondeu que a paciente estava livre para fazer a reclamação. Com tom firme, ele afirmou estar “nem aí” para a denúncia e ofereceu-se para indicar onde ficava a ouvidoria para que ela pudesse formalizar sua queixa.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!