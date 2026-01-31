Pesquisadores de Oxford fazem o primeiro teletransporte do mundo

Experimento não transporta pessoas, mas transfere uma operação quântica entre módulos, abrindo caminho para máquinas maiores e mais potentes

Layne Brito - 31 de janeiro de 2026

Teletransporte realizado por pesquisadores lança as bases para a “Internet quântica”. (Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, realizaram um experimento que ficou conhecido como “teletransporte quântico”, embora o processo esteja longe da ideia de transportar pessoas ou objetos.

O avanço consiste na transferência de uma operação quântica entre dois módulos de computação, permitindo que sistemas separados funcionem como se fossem um único computador.

O processo se baseia no emaranhamento quântico, fenômeno no qual partículas permanecem conectadas mesmo à distância.

Em vez de enviar fisicamente um qubit de um ponto a outro, os cientistas usam essa conexão para fazer com que a informação seja recriada no módulo de destino, enquanto o estado original deixa de existir, caracterizando o chamado teletransporte.

Na prática, isso permite executar uma operação lógica em um computador quântico distante, sem que a informação precise viajar pelo espaço de forma tradicional.

A técnica contorna um dos principais desafios da área, que é ampliar a capacidade dos computadores quânticos sem torná-los instáveis ou difíceis de controlar.

Além de contribuir para o desenvolvimento de supercomputadores quânticos, o experimento reforça a possibilidade de redes quânticas no futuro, capazes de conectar processadores separados com alto nível de eficiência e segurança, ampliando o potencial da tecnologia para aplicações científicas e tecnológicas.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!