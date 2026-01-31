Chave fusível pega fogo no Centro de Anápolis e região fica sem energia elétrica

Situação afeta residências e o comércio da parte baixa do setor

Transformador pega fogo no Centro de Anápolis e região fica sem energia elétrica
Transformador explodiu na região Central de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma chave fusível explodiu no começo da tarde deste sábado (31), no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a 14 de Julho, deixando o Centro de Anápolis parcialmente sem energia.

Moradores e frequentadores apontam que a parte baixa da região foi a mais atingida, deixando diversos estabelecimentos comerciais sem eletricidade.

Um vídeo recebido pelo Portal 6 mostra inclusive um poste com um princípio de fogo na região, após o ocorrido.

A reportagem acionou a Equatorial questionando se já foi tomada alguma medida de forma a resolver a situação e aguarda retorno. A matéria será atualizada assim que houver mais informações.

Confira:


