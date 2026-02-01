Adolescente é agredido com socos durante discussão dentro de unidade socioeducativa em Anápolis
Durante a confusão, outro adolescente que estava no local acabou sendo agredido também.
Um adolescente, de 16 anos, foi agredido com cerca de 15 socos na costela durante uma discussão ocorrida na tarde deste sábado (31), no Centro de Atendimento Socioeducativo de Goiás (CASE), em Anápolis.
Segundo a vítima, um dos motivos que teria levado a violência foi ter levantado uma bandeira do Comando Vermelho (CV).
A situação foi contida por agentes de segurança da unidade. Em seguida, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.
Diante dos fatos, a autoridade policial deliberou pela lavratura de um Auto de Apreensão em Flagrante (AAF) contra o adolescente apontado como autor das agressões.
