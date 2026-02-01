Adolescente é agredido com socos durante discussão dentro de unidade socioeducativa em Anápolis

Durante a confusão, outro adolescente que estava no local acabou sendo agredido também.

CASE de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um adolescente, de 16 anos, foi agredido com cerca de 15 socos na costela durante uma discussão ocorrida na tarde deste sábado (31), no Centro de Atendimento Socioeducativo de Goiás (CASE), em Anápolis.

Segundo a vítima, um dos motivos que teria levado a violência foi ter levantado uma bandeira do Comando Vermelho (CV).

A situação foi contida por agentes de segurança da unidade. Em seguida, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Diante dos fatos, a autoridade policial deliberou pela lavratura de um Auto de Apreensão em Flagrante (AAF) contra o adolescente apontado como autor das agressões.

