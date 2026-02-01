Homem morre após colisão entre carro e caminhão na GO-330, entre Anápolis e Leopoldo de Bulhões

Motorista do veículo de passeio sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente

Carro ficou completamente destruído após a colisão. (Foto: Reprodução)

Um homem morreu na noite deste sábado (31) após um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão na GO-330, no trecho entre Anápolis e Leopoldo de Bulhões.

Segundo informações apuradas no local, o caminhão seguia no sentido contrário quando acabou atingindo o veículo de menor porte. Com a força da colisão, o carro ficou completamente destruído.

O motorista do automóvel, morador de Anápolis, sofreu ferimentos graves e não resistiu. O óbito foi confirmado pelas equipes de resgate ainda no local do acidente.

Após os procedimentos iniciais, o corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O condutor do caminhão não se feriu e permaneceu no local para prestar esclarecimentos às autoridades.

A Superintendência da Polícia Técnico-Científica esteve na rodovia e realizou a perícia para levantar as circunstâncias e as possíveis causas do acidente.

