Mais de 25 mil famílias goianas podem solicitar antena parabólica de graça; veja como

Programa do Governo Federal oferece mais de 100 canais com imagem e som de alta qualidade, sem qualquer custo

Natália Sezil - 01 de fevereiro de 2026

Programa Brasil Antenado oferece obtenção e instalação gratuita da antena parabólica digital. (Foto: Divulgação)

Mais de 25 mil famílias espalhadas pelo estado de Goiás podem solicitar uma antena parabólica digital de forma totalmente gratuita. A iniciativa é do programa Brasil Antenado, política pública feita pelo Ministério das Comunicações com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O objetivo da iniciativa é garantir o acesso à TV aberta e gratuita em localidades com baixa (ou nenhuma) cobertura de sinal terrestre. Em Goiás, o projeto chega a 21 cidades.

O agendamento pode ser feito entre os dias 12 de janeiro e 13 de junho. Há dois canais: o número +55 800 729 2404 ou o site do Brasil Antenado.

O kit da nova parabólica digital, que oferece acesso a mais de 100 canais com imagem e som de alta qualidade, não tem nenhum custo antes, durante nem depois da instalação. Todos os modelos de TV, até mesmo os mais antigos, podem ser conectados ao equipamento.

O programa chega a famílias inscritas no CadÚnico nos municípios de Alvorada do Norte, Amaralina, Aparecida do Rio Doce, Arenópolis, Barro Alto, Bonópolis, Buritinópolis, Campinaçu, Colinas do Sul e Davinópolis.

Também em Divinópolis de Goiás, Flores de Goiás, Guarani de Goiás, Guarinos, Iaciara, Mambaí, Monte Alegre de Goiás, São Domingos, Simolândia, Teresina de Goiás e Vila Boa.

Essas cidades integram a fase C do programa. Ao todo, o Brasil Antenado deve atender 323 municípios em 16 estados brasileiros, beneficiando mais de 650 mil famílias.

A iniciativa acontece por meio de uma caravana, que percorre todo o território atendido. Os veículos da ação permanecem um dia em cada local, quando oferecem demonstrações práticas do uso da parabólica digital e orientam para o agendamento do equipamento.

A caravana conta com apoio das prefeituras, dos Centros de Referências de Assistência Social (CRAS) e de lideranças locais. As respostas para as dúvidas mais frequentes podem ser encontradas no site do Brasil Antenado.

