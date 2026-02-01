Mulher é presa em flagrante após esfaquear marido e persegui-lo, em Rio Verde
Homem de 42 anos foi levado em estado grave para o hospital e precisou ser intubado
Um homem, de 42 anos, precisou ser levado ao hospital e intubado após a esposa dele, de 33 anos, tentar assassiná-lo a facadas em Rio Verde, no Sul goiano. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (1º).
A Polícia Militar (PM) foi acionada depois que a vítima, toda ensanguentada, correu até um bar próximo pedindo socorro. A mulher teria aparecido logo atrás, avançando para cima dele com uma faca.
Ela teria sido impedida por testemunhas e, sem conseguir matá-lo, fugiu do local. Quando os policiais chegaram, o homem estava caído na calçada em frente ao bar, já sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Ele foi transferido até o Hospital Municipal Universitário (HMU), onde chegou em estado grave e com choque hemorrágico, sendo intubado.
Enquanto isso, a PM se deslocou até a residência do casal, onde encontrou vários rastros de sangue espalhados pelo chão e pelas paredes. O local, portanto, foi isolado para perícia.
A suspeita foi localizada pouco depois, carregando uma faca ensanguentada na bolsa. Abordada, confessou ser a autora da tentativa de homicídio. As autoridades também constataram que a mulher já possuía antecedentes criminais por furto e roubo.
Ela foi conduzida à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC), para as providências cabíveis.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás.