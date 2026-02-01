Mulher é presa em flagrante após esfaquear marido e persegui-lo, em Rio Verde

Homem de 42 anos foi levado em estado grave para o hospital e precisou ser intubado

Casa ficou ensanguentada após esposa tentar matar marido a facadas. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 42 anos, precisou ser levado ao hospital e intubado após a esposa dele, de 33 anos, tentar assassiná-lo a facadas em Rio Verde, no Sul goiano. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (1º).

A Polícia Militar (PM) foi acionada depois que a vítima, toda ensanguentada, correu até um bar próximo pedindo socorro. A mulher teria aparecido logo atrás, avançando para cima dele com uma faca.

Ela teria sido impedida por testemunhas e, sem conseguir matá-lo, fugiu do local. Quando os policiais chegaram, o homem estava caído na calçada em frente ao bar, já sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ele foi transferido até o Hospital Municipal Universitário (HMU), onde chegou em estado grave e com choque hemorrágico, sendo intubado.

Enquanto isso, a PM se deslocou até a residência do casal, onde encontrou vários rastros de sangue espalhados pelo chão e pelas paredes. O local, portanto, foi isolado para perícia.

A suspeita foi localizada pouco depois, carregando uma faca ensanguentada na bolsa. Abordada, confessou ser a autora da tentativa de homicídio. As autoridades também constataram que a mulher já possuía antecedentes criminais por furto e roubo.

Ela foi conduzida à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC), para as providências cabíveis.

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

