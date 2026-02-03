Avenidas principais do Centro de Goiânia ganharão nova velocidade máxima; confira os detalhes

As mudanças afetarão apenas as vias consideradas estruturais e de grande circulação, que passam a compor a chamada Zona 50

Ícaro Gonçalves - 03 de fevereiro de 2026

Mudanças devem afetar apenas as avenidas principais da região (Foto: Divulgação)

Motoristas de Goiânia que trafegam diariamente pela região do Centro terão um alívio. Isso porque as avenidas principais ganharão um novo limite de velocidade máxima, o que deve aumentar a fluidez do trânsito da região.

O anúncio foi feito no local pelo prefeito Sandro Mabel na manhã desta terça-feira (03). Segundo a prefeitura, as mudanças afetarão apenas as vias consideradas estruturais e de grande circulação, e não deve afetar ruas locais e residenciais típicas da Zona 40.

Com a alteração, as avenidas Araguaia, Tocantins, Paranaíba, Anhanguera e também a Rua 3 passarão a ter o limite de 50 km/h. O trabalho também envolve a sincronização de semáforos e a substituição da sinalização nas vias, que passam a integrar a chamada Zona 50.

“Foi constatado que o limite de 40 km/h se mostrou incompatível com as características dessas vias, que têm múltiplas faixas, boa visibilidade e traçado predominantemente reto”, explicou o prefeito.

Mabel também destacou que a maior parte dos motoristas que circulam na região não se adaptaram ao limite de 40 km/h, trafegando normalmente entre 48 km/h e 55 km/h. “O que nós estamos fazendo só é legalizando os 50 km/h”, disse.

Além do número de infrações, a decisão também tem por base uma análise da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), que mostra um baixo índice de acidentes nos trechos nos últimos cinco anos, sem registro de vítimas.

“A partir do estudo, observamos que essas vias apresentavam a necessidade de outra velocidade para dar mais fluidez, mantendo a segurança aviária da região. Esse é um pedido antigo de comerciantes e usuários da região”, apontou o secretário da SET, Tarcísio Abreu.

