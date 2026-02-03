Presente em muitas casas de avó, este purificador de água é eleito o mais eficaz do mundo por uma razão simples
Simples, sem energia elétrica e quase esquecido, o filtro de barro segue sendo referência mundial em qualidade da água
Clássico em cozinhas antigas e símbolo das chamadas “casas de vó”, o filtro de barro atravessou gerações sem perder eficiência.
Mesmo com o avanço de purificadores modernos e tecnologias sofisticadas, ele continua sendo apontado como um dos métodos mais eficazes para melhorar a qualidade da água de forma natural e acessível.
O segredo está justamente na simplicidade. Produzido com argila porosa, o filtro de barro permite que a água passe lentamente por suas paredes, processo que ajuda a reter impurezas sólidas, reduzir o excesso de cloro e melhorar o sabor.
Esse ritmo mais lento de filtragem é um dos fatores que contribuem para sua eficiência, já que aumenta o tempo de contato da água com o material filtrante.
Outro diferencial é a capacidade de manter a água naturalmente fresca, mesmo sem uso de energia elétrica.
A evaporação que ocorre na superfície externa do barro ajuda a reduzir a temperatura da água, característica especialmente valorizada em regiões de clima quente e que reforça o uso do filtro em ambientes domésticos há décadas.
Além disso, modelos tradicionais utilizam velas filtrantes que auxiliam na retenção de partículas, sedimentos e parte de micro-organismos, tornando o consumo mais seguro quando comparado à água não filtrada.
Por isso, o filtro de barro segue sendo adotado não apenas por tradição, mas também por eficiência comprovada no dia a dia.
Em tempos de busca por soluções sustentáveis, o filtro de barro volta a ganhar espaço.
Ele não depende de eletricidade, gera pouco resíduo e tem manutenção simples, o que o torna uma alternativa econômica e ambientalmente responsável.
O que antes era visto como ultrapassado, hoje é resgatado como exemplo de tecnologia simples que funciona.
