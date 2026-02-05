Jovem de 17 anos reinventa fórmula da pizza e se torna o novo queridinho do delivery em Anápolis

Empreendimento criado por adolescente ganha espaço físico e leva inovação, tecnologia e sabores diferentes ao público da cidade

Isabella Valverde - 05 de fevereiro de 2026

Fritzza Go está localizada na Avenida Santos Dumont, no bairro Jundiaí. (Foto: Divulgação)

Aos 17 anos, um jovem de Anápolis decidiu pensar fora da caixa e criar o próprio caminho no mercado de trabalho.

Apostando em ousadia e criatividade, Eduardo Cintra França transformou uma ideia pouco comum em negócio e vem conquistando espaço no concorrido mercado gastronômico da cidade. Assim nasceu a Fritzza Go, marca que reinventou a pizza ao apostar na versão frita e já se tornou queridinha no delivery.

O projeto agora entra em uma nova fase com a abertura do primeiro salão físico, na Av. Santos Dumont, bairro Jundiaí. A proposta é ir além da entrega e oferecer uma experiência completa ao público, em um ambiente pensado para reunir amigos e famílias.

No cardápio, o destaque absoluto fica por conta da pizza frita de costela, que rapidamente se tornou a mais pedida da casa e símbolo da identidade da marca.

O espaço ainda conta com chopp gelado, petiscos e happy hour especial até as 21h, criando um clima descontraído para o início da noite.

Para acompanhar o conceito moderno, os pedidos são feitos diretamente pelo tablet, garantindo praticidade e rapidez no atendimento.

Próximo ao SESC e no coração de Anápolis, a FritzzaGo funciona de terça a domingo, das 18h às 23h, com atendimento no salão e também via delivery.

