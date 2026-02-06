Adeus, edredom: hotéis de luxo adotam nova tendência que mantém o corpo quentinho

Leveza, conforto térmico e tecidos naturais redefinem o luxo nas camas de hotéis em 2026

Isabella Victória - 06 de fevereiro de 2026

Entrar em um quarto de hotel cinco estrelas e sentir vontade de se jogar na cama não é mais mérito de colchões gigantes ou edredons pesados. Em 2026, o verdadeiro luxo está na leveza.

Redes hoteleiras de alto padrão estão aposentando o edredom tradicional e apostando em uma nova forma de montar a cama: mais flexível, elegante e pensada para o conforto térmico ideal, noite após noite.

A mudança reflete um novo olhar sobre o descanso. Em vez de uma única peça volumosa, a cama passa a ser construída em camadas inteligentes, que se adaptam ao clima, às preferências do hóspede e até ao visual do quarto.

O resultado é uma experiência mais personalizada, fresca e, ao mesmo tempo, acolhedora.

Camadas no lugar do peso: como funciona o novo modelo

O sistema adotado pelos hotéis de luxo combina lençóis respiráveis, mantas leves e uma peça-chave que vem ganhando protagonismo: a manta ponderada premium.

Juntas, essas camadas permitem ajustar o nível de aquecimento com facilidade, sem comprometer a estética minimalista que domina os quartos sofisticados.

Além do conforto, o modelo traz vantagens práticas. A troca das peças é mais rápida, o desgaste dos tecidos diminui e os custos com lavanderia e manutenção ficam mais controlados.

Tecidos naturais ganham espaço

A escolha dos materiais também mudou. Fibras naturais passaram a ser prioridade, tanto pelo toque agradável quanto pela durabilidade e pelo apelo sustentável.

Linho lavado, algodão orgânico, bambu e gaze de algodão aparecem com frequência nas suítes de luxo, criando uma sensação de frescor constante e contribuindo para ambientes mais saudáveis.

Esses tecidos ajudam a regular a temperatura corporal durante o sono e dialogam com uma estética mais orgânica, alinhada à busca por bem-estar e conforto visual.

A manta ponderada premium virou protagonista. Diferente de cobertores tradicionais, a manta ponderada premium distribui o peso de forma uniforme sobre o corpo.

A sensação é de aconchego sem excesso de calor, favorecendo o relaxamento e tornando o sono mais profundo.

Nos hotéis, ela costuma ser um item opcional, disponível no quarto ou sob solicitação. O design lavável e modular facilita a higienização e permite que a peça seja usada por perfis variados de hóspedes, sem perder eficiência.

Dá para levar essa tendência para casa?

Sim — e sem grandes reformas. Reproduzir o padrão de cama de hotel de luxo em casa passa mais por escolhas inteligentes do que por investimentos extravagantes.

Lençóis de boa qualidade, uma manta leve e uma peça extra para reforço térmico já fazem diferença.

Cores neutras, texturas suaves e uma organização em camadas ajudam a transformar o quarto em um espaço mais calmo e convidativo.

Pequenos detalhes, como almofadas discretas e tecidos naturais, completam a experiência.

Por que a cama virou o centro do quarto?

Essa nova forma de montar a cama acompanha uma mudança maior no jeito de viver. O quarto deixou de ser apenas um lugar de dormir e passou a funcionar como refúgio, espaço de pausa e recuperação.

Com menos volume e mais higiene, a cama assume papel central na decoração e influencia escolhas de iluminação, cortinas e tapetes.

Ao trocar o edredom pesado por camadas leves e funcionais, hotéis — e agora também residências — mostram que o verdadeiro luxo está em dormir bem, todas as noites.

