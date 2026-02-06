Força-tarefa prende todos os cinco suspeitos de duplo homicídio de irmãos em Nerópolis

Irmãos estavam em frente a uma balada quando foram baleados

Natália Sezil - 06 de fevereiro de 2026

Força-tarefa entre PM e PC prendeu os cinco suspeitos de duplo homicídio de irmãos. (Foto: Reprodução)

Os cinco suspeitos do duplo homicídio registrado em Nerópolis, região Metropolitana de Goiânia, na noite do último domingo (1º) foram detidos durante uma força-tarefa.

A ação somou forças da Polícia Militar (PM), por meio do 22º Comando Regional da PM (CRPM), Batalhão de Giro, 5º CRPM e 3º CRPM, com a Polícia Civil (PC).

Os três primeiros suspeitos capturados foram detidos já na segunda-feira (02), quando as autoridades constataram que eles também haviam ocultado elementos do delito, como a motocicleta e o capacete usados.

Já os dois restantes se entregaram voluntariamente nesta sexta-feira (06), em uma delegacia de Brasília. Agora, todos os supostos envolvidos permanecem à disposição do Poder Judiciário.

Em tempo

Erik César Soares de Souza, de 20 anos, e Keven Eurípedes Soares Balsanufo, de 22, estavam em frente a uma balada localizada na Rua Agenor Caldas, no Centro de Nerópolis, quando foram baleados.

Os suspeitos fugiram do local logo após os disparos. Keven morreu no local. Erik chegou a ser socorrido e transferido para Goiânia, mas não resistiu.

