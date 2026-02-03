Polícia prende suspeitos de homicídio duplo de irmãos em Nerópolis; câmera flagrou crime

Uma das vítimas veio a óbito ainda no local, enquanto a outra chegou a ser transferida para hospital em Goiânia, mas não resistiu

Augusto Araújo - 03 de fevereiro de 2026

Câmera de segurança flagrou momento do crime. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) prendeu dois envolvidos em um homicídio duplo, ocorrido na madrugada desta segunda-feira (02), em Nerópolis.

As vítimas foram identificadas como irmãos, sendo elas: Erik César Soares de Souza, de 20 anos, e Keven Eurípedes Soares Balsanufo, de 22.

Ambos foram atingidos por disparos de arma de fogo, vindos de um atirador que desceu da garupa de uma motocicleta.

Câmeras de segurança registraram o momento do ataque. O agressor, que está de capacete, atira primeiro contra um dos irmãos, que está de vermelho.

Logo depois, a outra vítima avança na direção do atirador, também sendo atingido. Assim, o atirador volta à moto e vai embora com o comparsa.

Keven, o mais velho, morreu ainda no local, enquanto Erik chegou a ser levado para uma unidade de saúde em Goiânia. Porém, não resistiu e também veio a óbito.

Busca pelos autores

Sendo assim, após investigações e compartilhamento de informações da PM, foram identificados cinco envolvidos no crime.

Dessa forma, os militares deram início ao patrulhamento, encontrando três dos suspeitos da morte dos irmãos, além da motocicleta utilizada para os homicídios e um outro veículo empregado para auxiliar a fuga dos autores.

As buscas continuam para localizar e capturar os outros dois envolvidos no crime.

