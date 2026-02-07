Identificada jovem motociclista que morreu em acidente com caminhonete em Trindade
Bombeiros realizaram massagem cardíaca e levaram vítima ao Hetrin, mas ela não resistiu
Foi identificada como Rayssa Vitoria Borges da Cruz, de 22 anos, a jovem motociclista que morreu após ser atingida por uma caminhonete na tarde desta sexta-feira (06) no Setor São Sebastião, em Trindade, região Metropolitana de Goiânia.
O acidente aconteceu em um cruzamento, onde o carro colidiu frontalmente com a vítima pouco antes das 15h. O motorista, de 62 anos, foi o responsável por acionar o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM).
Chegando ao local, os socorristas encontraram Rayssa deitada no asfalto, já sem o capacete, inconsciente e sem sinais vitais.
- Pré-carnaval em Goiânia provoca mudanças no trânsito; motoristas devem buscar rotas alternativas neste sábado e domingo
- Com quadra coberta e laboratórios, novo Colégio Estadual Violeta Pitaluga é inaugurado em Anápolis
- Mulher encontrada nua e morta dentro de casa em Anápolis foi vítima de latrocínio; suspeitos são presos pela CPE
Os militares realizaram massagem cardíaca e ventilação até que a jovem fosse transportada ao Hospital Estadual de Trindade (Hetrin). Ela foi levada à sala de emergências, mas a equipe médica pôde apenas constatar o óbito.
O motorista da caminhonete passou pelo teste do bafômetro, que constatou que ele não havia ingerido álcool. Ele foi conduzido até a Central Geral de Flagrantes, para que fossem tomadas as devidas providências legais.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!