Identificada jovem motociclista que morreu em acidente com caminhonete em Trindade

Bombeiros realizaram massagem cardíaca e levaram vítima ao Hetrin, mas ela não resistiu

Natália Sezil Natália Sezil -
Jovem motociclista Rayssa Vitoria Borges da Cruz tinha 22 anos.
Rayssa Vitoria Borges da Cruz tinha 22 anos. (Foto: Reprodução)

Foi identificada como Rayssa Vitoria Borges da Cruz, de 22 anos, a jovem motociclista que morreu após ser atingida por uma caminhonete na tarde desta sexta-feira (06) no Setor São Sebastião, em Trindade, região Metropolitana de Goiânia.

O acidente aconteceu em um cruzamento, onde o carro colidiu frontalmente com a vítima pouco antes das 15h. O motorista, de 62 anos, foi o responsável por acionar o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM).

Chegando ao local, os socorristas encontraram Rayssa deitada no asfalto, já sem o capacete, inconsciente e sem sinais vitais.

Motocicleta foi atingida por caminhonete em cruzamento.

Motocicleta foi atingida por caminhonete em cruzamento. (Foto: Reprodução)

Os militares realizaram massagem cardíaca e ventilação até que a jovem fosse transportada ao Hospital Estadual de Trindade (Hetrin). Ela foi levada à sala de emergências, mas a equipe médica pôde apenas constatar o óbito.

O motorista da caminhonete passou pelo teste do bafômetro, que constatou que ele não havia ingerido álcool. Ele foi conduzido até a Central Geral de Flagrantes, para que fossem tomadas as devidas providências legais.

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

