Batida frontal na BR-070 deixa duas mulheres mortas em Cocalzinho de Goiás

Acidente envolveu um Astra e um Sandero na tarde deste domingo (08)

Samuel Leão - 08 de fevereiro de 2026

Acidente aconteceu na BR-070, em Cocalzinho de Goiás. (Foto: Reprodução)

Uma violenta colisão frontal entre dois veículos de passeio resultou na morte de duas mulheres, na BR-070 em Cocalzinho de Goiás, e mobilizou equipes de resgate para outras vítimas no KM 34 da rodovia.

O acidente envolveu um Chevrolet Astra e um Renault Sandero, ambos de cor prata. Com a força do impacto, os automóveis ficaram severamente danificados. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi a primeira a chegar ao local e confirmou que duas ocupantes dos veículos não resistiram aos ferimentos e morreram antes mesmo de receberem os primeiros socorros.

Uma delas tinha 39 anos, já a segunda vítima não teve a idade identificada. Além dos óbitos, outras pessoas que viajavam nos carros ficaram feridas e foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros.

O número exato de feridos e o estado de saúde deles ainda não foram divulgados.

A Polícia Civil (PC) e a Polícia Técnico-Científica foram acionadas para realizar a perícia no local, o que deve ajudar a esclarecer a dinâmica da batida e o que teria provocado a invasão da pista contrária por um dos veículos.

Após os trabalhos periciais, os corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

