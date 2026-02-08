Batida frontal na BR-070 deixa duas mulheres mortas em Cocalzinho de Goiás

Acidente envolveu um Astra e um Sandero na tarde deste domingo (08)

Samuel Leão Samuel Leão -
Acidente aconteceu na BR-070, em Cocalzinho de Goiás
Acidente aconteceu na BR-070, em Cocalzinho de Goiás. (Foto: Reprodução)

Uma violenta colisão frontal entre dois veículos de passeio resultou na morte de duas mulheres, na BR-070 em Cocalzinho de Goiás, e mobilizou equipes de resgate para outras vítimas no KM 34 da rodovia.

O acidente envolveu um Chevrolet Astra e um Renault Sandero, ambos de cor prata. Com a força do impacto, os automóveis ficaram severamente danificados. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi a primeira a chegar ao local e confirmou que duas ocupantes dos veículos não resistiram aos ferimentos e morreram antes mesmo de receberem os primeiros socorros.

Uma delas tinha 39 anos, já a segunda vítima não teve a idade identificada. Além dos óbitos, outras pessoas que viajavam nos carros ficaram feridas e foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros.

Leia também

O número exato de feridos e o estado de saúde deles ainda não foram divulgados.

A Polícia Civil (PC) e a Polícia Técnico-Científica foram acionadas para realizar a perícia no local, o que deve ajudar a esclarecer a dinâmica da batida e o que teria provocado a invasão da pista contrária por um dos veículos.

Após os trabalhos periciais, os corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.