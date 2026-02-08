Estudantes da rede pública podem fazer a retirada do Cartão Uniforme Escolar

Programa do GDF libera crédito de R$ 282,99 por aluno para comprar 7 peças; veja onde buscar, desbloquear e usar o benefício

Gustavo de Souza - 08 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

A volta às aulas no DF ganhou um reforço direto no bolso das famílias. Quase 450 mil alunos matriculados na rede pública estão contemplados pelo Cartão Uniforme Escolar, novo benefício do Governo do Distrito Federal.

A proposta muda a lógica antiga de entrega de peças prontas e coloca a escolha nas mãos dos responsáveis. Em vez de receber um kit padrão, cada família usa um crédito anual para comprar o uniforme em malharias credenciadas, com tamanhos mais adequados.

O primeiro lote tem um prazo importante: a retirada ocorre entre 2 e 9 de fevereiro. Já o segundo lote está previsto para 10 a 13 de fevereiro, voltado a casos específicos.

Como funciona o crédito e quais peças entram no benefício

O Cartão Uniforme Escolar foi criado pela Lei nº 7.745/2025 para apoiar a permanência de estudantes na rede pública do DF. A iniciativa integra a rede de proteção social e se soma a outras ações, como Cartão Material Escolar e Cartão Creche.

O valor do crédito é de R$ 282,99 por aluno, recarregado anualmente, sem exigência de inscrição ou critério de renda. Para que o pagamento ocorra corretamente, o ponto-chave é manter os dados do responsável e do estudante atualizados na secretaria da escola.

Com esse saldo, a família consegue adquirir sete itens do uniforme: 3 camisetas de manga curta, 2 bermudas, 1 calça e 1 casaco. A compra é feita somente em estabelecimentos credenciados.

Onde retirar, como desbloquear e consultar o saldo

A retirada do cartão é feita pelo responsável cadastrado na matrícula, diretamente no BRB, com apresentação de documento oficial com foto e CPF. Em famílias com mais de um aluno, o banco emite um único cartão, com a soma dos créditos de todos os estudantes vinculados ao mesmo responsável.

Para usar o benefício, é preciso desbloquear e conferir o saldo. Isso pode ser feito pelo aplicativo BRB Social, pelo site GDF Social, ou pela central telefônica 0800 001 5959.

Após a ativação, o crédito fica disponível para compra nas malharias credenciadas. A orientação da própria rede é não deixar para a última hora, evitando filas, pendências cadastrais e contratempos no início do ano letivo.

Segundo lote e quem entra nessa etapa extra de entregas

O segundo lote, previsto para 10 a 13 de fevereiro, não é geral. Ele é destinado a estudantes de Centros de Ensino Especial e também a beneficiários que tiveram problemas de impressão do cartão e precisam de uma nova emissão.

A lista de contemplados dessa etapa extra deve ser divulgada nos canais oficiais da Secretaria de Educação. Por isso, quem se encaixa nesses perfis precisa acompanhar as atualizações e checar o status no GDF Social.

Mesmo com a concessão automática, a regra é simples: se o cadastro estiver desatualizado, o processo trava. Por isso, confirmar matrícula e manter dados corretos na escola pode fazer toda a diferença para o crédito cair sem atraso.

