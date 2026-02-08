Ex-namorado intercepta carro de aplicativo armado, sequestra jovem e acaba preso após madrugada de terror em Anápolis

Crime, marcado por violência e ameaças, mobilizou diversas equipes da PM após a vítima conseguir pedir socorro para o irmão

Da Redação - 08 de fevereiro de 2026

Uma jovem, de 24 anos, viveu momentos de pânico na madrugada deste domingo (08) ao ser sequestrada pelo ex-namorado enquanto seguia dentro de um carro de aplicativo para uma festa em Anápolis.

O Portal 6 apurou que o caso teve início quando a jovem, acompanhada de uma amiga, solicitou um transporte por aplicativo para se deslocar até o evento, mas acabou sendo interceptada no meio do caminho.

Durante o trajeto, um veículo passou a perseguir o carro de aplicativo e, em determinado momento, fechou a passagem do motorista.

O suspeito desceu do automóvel portando uma arma de fogo e, sob graves ameaças, rendeu o condutor.

Ele abriu a porta traseira e retirou a ex-namorada à força, puxando-a pelo braço e arrastando-a para o seu próprio carro. Antes de ser completamente rendida, a jovem conseguiu realizar uma ligação para o irmão e enviar sua localização em tempo real, informando que estava sendo levada contra a vontade.

O familiar, percebendo a gravidade da situação, acionou imediatamente a Polícia Militar (PM). Enquanto as viaturas patrulhavam, o homem circulou por diversas ruas da cidade mantendo a ex-companheira sob cárcere privado. Durante o percurso, ele questionava com quem ela estaria saindo e com quem pretendia se encontrar na festa.

O suspeito chegou a levar a vítima até a porta do local onde ocorreria o evento, exigindo que ela apontasse quem seria o suposto homem com quem ela estaria ficando.

Assustados com a situação, os pais da jovem conseguiram contato com o agressor, pedindo para que devolvesse a filha e alertando que a polícia já estava à procura do veículo.

Diante da pressão, ele resolveu levar a vítima de volta para a casa da família, onde foi surpreendido pelos militares.

No momento da abordagem, os policiais realizaram buscas no veículo, mas a arma utilizada nas ameaças não foi localizada.

Ao receber voz de prisão, o suspeito apresentou resistência, tentando agredir os policiais com braçadas e chutes para evitar a condução. Foi necessário o uso da força policial para contê-lo e algemá-lo para garantir a segurança da equipe e dos envolvidos.

Posteriormente, todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes. Após passar por exames no Instituto Médico Legal (IML) e receber atendimento especializado, o homem foi preso e segue agora à disposição da Justiça.

