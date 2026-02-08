Vereador Carlim da Feira é atropelado e levado para o hospital em estado grave

Parlamentar foi atingido por uma motocicleta na Avenida Jamel Cecílio

Pedro Ribeiro Pedro Ribeiro -
Vereador Carlim da Feira é atropelado e levado para o hospital em estado grave
Vereador Carlim da Feira. (Foto: Alyne Laís/TV Câmara)

O vereador Carlim da Feira (PSD) foi atropelado na noite deste domingo (8), na Avenida Jamel Cecílio, Bairro JK Nova Capital, em Anápolis.

O parlamentar foi atingido por uma motocicleta enquanto estava na via, conforme informações preliminares.

Após o atropelamento, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local.

Leia também

Em seguida, o vereador foi encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade.

O estado clínico de Carlim da Feira é considerado grave. Até o momento, não há boletim médico oficial detalhando o quadro de saúde do parlamentar.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. Mais informações a qualquer momento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Pedro Ribeiro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.