Vereador Carlim da Feira é atropelado e levado para o hospital em estado grave
Parlamentar foi atingido por uma motocicleta na Avenida Jamel Cecílio
O vereador Carlim da Feira (PSD) foi atropelado na noite deste domingo (8), na Avenida Jamel Cecílio, Bairro JK Nova Capital, em Anápolis.
O parlamentar foi atingido por uma motocicleta enquanto estava na via, conforme informações preliminares.
Após o atropelamento, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local.
- Os bairros de Anápolis que guardam uma história de amor e mantêm um casal unido mesmo após a morte
- Guardas de Aparecida de Goiânia prendem piloto de kart que ofereceu suborno ao ser abordado em lote baldio com mulheres trans
- Limpeza de reservatório pode deixar bairros sem água na próxima terça-feira (10) em Rio Verde; veja quais
Em seguida, o vereador foi encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade.
O estado clínico de Carlim da Feira é considerado grave. Até o momento, não há boletim médico oficial detalhando o quadro de saúde do parlamentar.
As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. Mais informações a qualquer momento.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!