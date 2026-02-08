Vereador Carlim da Feira é atropelado e levado para o hospital em estado grave

Parlamentar foi atingido por uma motocicleta na Avenida Jamel Cecílio

Pedro Ribeiro - 08 de fevereiro de 2026

Vereador Carlim da Feira. (Foto: Alyne Laís/TV Câmara)

O vereador Carlim da Feira (PSD) foi atropelado na noite deste domingo (8), na Avenida Jamel Cecílio, Bairro JK Nova Capital, em Anápolis.

O parlamentar foi atingido por uma motocicleta enquanto estava na via, conforme informações preliminares.

Após o atropelamento, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local.

Em seguida, o vereador foi encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade.

O estado clínico de Carlim da Feira é considerado grave. Até o momento, não há boletim médico oficial detalhando o quadro de saúde do parlamentar.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. Mais informações a qualquer momento.

