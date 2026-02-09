Abertas inscrições para concurso de auditor fiscal do Governo de Goiás com salários de R$ 28,5 mil

Interessados têm até o dia 12 de março para garantir participação no certame que exige nível superior em qualquer área

Samuel Leão - 09 de fevereiro de 2026

Secretaria da Economia de Goiás. (Foto: Divulgação)

Foi dada a largada para um dos concursos mais aguardados do estado. O Governo de Goiás abriu oficialmente as inscrições para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual.

O processo seletivo, organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), oferece um dos maiores vencimentos iniciais do funcionalismo público goiano, fixado em R$ 28.563 para uma jornada de 40 horas semanais.

Os candidatos interessados devem realizar o cadastro exclusivamente pelo site da banca organizadora até as 14h do dia 12 de março.

A taxa de inscrição foi definida em R$ 250, devendo ser quitada impreterivelmente até o dia 13 de março para que a candidatura seja validada.

Diferente de outros cargos técnicos, a função de auditor fiscal exige apenas diploma de ensino superior completo em qualquer área de formação reconhecida pelo MEC.

Ao todo, o edital prevê o preenchimento de 50 vagas imediatas, além de outras 25 oportunidades destinadas à formação de cadastro de reserva.

Seguindo a legislação vigente, há reserva de 20% das vagas para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência (PcD).

As avaliações estão marcadas para o dia 17 de maio, em Goiânia, e serão divididas em dois turnos. No período da manhã, os concurseiros enfrentarão a prova objetiva de conhecimentos básicos.

Já na parte da tarde, será a vez de testar as habilidades em conhecimentos específicos. Os aprovados nesta fase ainda passarão por uma avaliação de títulos, de caráter classificatório, antes da homologação do resultado.

O cronograma da Secretaria da Economia prevê que o resultado final do concurso seja divulgado no dia 14 de outubro.

O edital completo e o cronograma detalhado podem ser consultados no Diário Oficial do Estado (DOE) e no portal da Fundação Carlos Chagas (FCC).

