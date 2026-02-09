Conheça a charmosa cidade fundada em 1733 na Serra do Mar que virou destino perfeito para quem ama natureza e passeios de trem de tirar o fôlego

História, natureza exuberante e gastronomia regional transformam o município em um refúgio completo no litoral paranaense

Gabriel Dias - 09 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Bronis & Drones)

Existem cidades que são um portal direto para o passado do Brasil e remontam aos tempos coloniais e à origem das cidades e povoados do país.

Cercada por paisagens naturais e marcada por construções preservadas, existe uma cidade no litoral do Paraná, a poucos quilômetros de Curitiba, que convida o turista a desacelerar e a apreciar a história e a natureza em um equilíbrio quase perfeito.

A cidade em questão é Morretes, fundada em 1733, e é uma espécie de cidade-museu, que reúne história e turismo.

A cidade de Morretes

O centro histórico da cidade é um patrimônio histórico tombado e reúne igrejas e casarões coloniais, que hoje dividem espaço com o comércio local, lotado de vendinhas, restaurantes e espaços de manifestação cultural.

Além disso, a culinária local é praticamente um “cartão-postal” e chama atenção pelos seus pratos característicos, como o barreado, comida típica preparada em panela de barro.

Porém, Morretes não se resume unicamente à região urbana da cidade e tem em suas redondezas o Rio Nhundiaquara, que é um dos principais pontos turísticos da região e conta com diversas atividades.

A linha ferroviária

Somado às belezas locais, um dos roteiros mais conhecidos envolvendo a cidade é o passeio de trem, um caminho muito utilizado para chegar a Morretes.

O trajeto passa por diversas formações naturais belíssimas e corta a Serra do Mar em toda a sua magnitude.

Seja pela história, pelos sabores preservados ou pela imensidão da natureza regional, Morretes conquista diversos turistas por oferecer um equilíbrio perfeito entre cultura e natureza.

