São assustadoras as mensagens enviadas por jovem que esfaqueou ex-esposa em Anápolis: “saí da igreja e tô o puro Satanás”

Vítima relatou que já havia sido agredida anteriormente, mas que não chegou a denunciá-lo

Davi Galvão - 09 de fevereiro de 2026

Mensagens continham ameaças e palavras de baixo calão. (Foto: Reprodução)

O Portal 6 obteve acesso a uma série de mensagens enviadas pelo jovem que esfaqueou e expulsou a esposa de casa, em Anápolis. À vítima, ele prometeu que não iria “apenas” matá-la, mas que também iria atrás da mãe dela e do “novo namorado”.

O suspeito foi preso em flagrante neste último sábado (07), após a Polícia Militar (PM) ser acionada para resolver a situação, com a companheira trancada para fora da residência, ainda com marcas de agressões.

Aos policiais, ela relatou que já havia sido agredida fisicamente pelo ex-marido há poucos dias, tendo sofrido lesões corporais registradas em fotos, mas que não chegou a procurar a polícia na ocasião.

Mensagens trocadas pelo casal, as quais a reportagem teve acesso, mostram algumas das ameaças e diversas palavras de baixo calão atribuídas ao suspeito.

“Você sabe que eu vou matar vocês dois, né? É uma promessa. Pode esperar, pode passar 50 anos, um dia vou me vingar […] É uma promessa”, afirmou em um trecho.

Em outra parte da conversa, o suspeito ainda diz que não iria se contentar apenas com ela, mas que também iria atrás da mãe da vítima e do novo namorado dela, “sem dó nem piedade”.

“Eu saí da igreja e tô o puro Satanás. Voltei a traficar no 12. Seu namorado que te leva pro serviço todo dia também, vai rodar. Vagabunda. Piranha, odeio você”.

