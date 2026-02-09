São assustadoras as mensagens enviadas por jovem que esfaqueou ex-esposa em Anápolis: “saí da igreja e tô o puro Satanás”

Vítima relatou que já havia sido agredida anteriormente, mas que não chegou a denunciá-lo

Mensagens continham ameaças e palavras de baixo calão. (Foto: Reprodução)
Portal 6 obteve acesso a uma série de mensagens enviadas pelo jovem que esfaqueou e expulsou a esposa de casa, em Anápolis. À vítima, ele prometeu que não iria “apenas” matá-la, mas que também iria atrás da mãe dela e do “novo namorado”.

O suspeito foi preso em flagrante neste último sábado (07), após a Polícia Militar (PM) ser acionada para resolver a situação, com a companheira trancada para fora da residência, ainda com marcas de agressões.

Aos policiais, ela relatou que já havia sido agredida fisicamente pelo ex-marido há poucos dias, tendo sofrido lesões corporais registradas em fotos, mas que não chegou a procurar a polícia na ocasião.

Mensagens trocadas pelo casal, as quais a reportagem teve acesso, mostram algumas das ameaças e diversas palavras de baixo calão atribuídas ao suspeito.

“Você sabe que eu vou matar vocês dois, né? É uma promessa. Pode esperar, pode passar 50 anos, um dia vou me vingar […] É uma promessa”, afirmou em um trecho.

Em outra parte da conversa, o suspeito ainda diz que não iria se contentar apenas com ela, mas que também iria atrás da mãe da vítima e do novo namorado dela, “sem dó nem piedade”.

“Eu saí da igreja e tô o puro Satanás. Voltei a traficar no 12. Seu namorado que te leva pro serviço todo dia também, vai rodar. Vagabunda. Piranha, odeio você”.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

