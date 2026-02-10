Leonardo encontra torcedores no trânsito de Goiânia, aposta em vitória do Vila Nova e resultado surpreende

Ícaro Gonçalves - 10 de fevereiro de 2026

Cantor Leonardo brinca com torcedores do Vila no trânsito de Goiânia (Imagens: Reprodução/TikTok/Andreza Canedo)

Em mais um show de simpatia, o cantor Leonardo foi flagrado no trânsito de Goiânia em um encontro com torcedores do Vila Nova, momento em que aproveitou para arriscar um placar para o jogo contra o Jataiense.

A brincadeira aconteceu no último domingo (08), na entrada do Estádio Olímpico, pouco antes da disputa.

Andreza Canedo, de 31 anos, e o namorado Marcos Vinícius, de 30, transitavam em uma moto próximo ao estádio quando o veículo do cantor parou ao lado.

Leonardo, no assento do passageiro, abaixou o vidro e cravou: “Dois a zero para o Vila hoje. Eu estava torcendo para o Jataiense, mas vai ser dois a zero para o Vila”, disse o cantor.

Questionado se seria torcedor do Goiás, Leonardo responde: “Eu sou sabe o que? Eu sou goiano, é diferente. Eu sou ‘nóis’. Eu sou Vila, sou Atlético, sou Goiás, sou Jataiense, sou todo mundo”, brincou Leonardo.

Em entrevista ao portal G1, Andreza disse ser fã do cantor Leonardo. Disse ainda que ficou feliz com por ter vivido o momento e com a repercussão do vídeo gravado.

“Não tinha como não registrar esse momento. Fico feliz por ter repercutido dessa maneira. É sobre a pessoa que ele é, a humildade e o carisma que ele tem, merece toda a fama que Deus lhe concedeu”, enfatizou.

No final, Leonardo estava certo. O Tigrão levou a melhor e venceu a Jataiense, mas por um placar bem mais confortável: 4 a 1 contra a Raposa do Sudoeste.

