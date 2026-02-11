Aos 18 anos, Gustavo Medeiros acumulou aprovações em quatro universidades e vai cursar Medicina na USP, com mudança prevista ainda em fevereiro

Gabriel Dias - 11 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Aos 18 anos de idade, Gustavo Medeiros, jovem piauiense, é um estudante que se destacou pelas suas conquistas, alcançadas com muita disciplina e fé, e foi aprovado em uma das maiores universidades do Brasil.

O estudante, que afirma rezar o terço todos os dias, chegou à sua quarta aprovação em Medicina, e dessa vez em um dos cursos mais concorridos do país, na renomada Universidade de São Paulo (USP), e deve se mudar ainda em fevereiro.

Além dessa aprovação, Gustavo também foi aprovado em Medicina na última segunda-feira (9), na Universidade Estadual Paulista (Unesp).

No Enem, ele conseguiu a incrível conquista de acertar todas as questões de Ciências da Natureza e acertou 175 de 180, considerando todas as frentes do conhecimento.

Ao todo, Gustavo foi aprovado na Universidade Federal do Piauí (UFPI), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na Universidade Estadual Paulista (Unesp) e na Universidade de São Paulo (USP).

O jovem, com forte fé cristã, afirmou que encara o momento como mais um motivo de agradecimento em suas orações. Na fala, ele destacou que quer usar a própria história como exemplo, principalmente para outros jovens, dizendo que não devem se afastar de Deus e de Nossa Senhora.

Com a vaga garantida na USP, Gustavo se prepara para a mudança para São Paulo. Agora, Gustavo inicia uma nova fase longe de casa, levando na bagagem o desempenho acadêmico, a fé diária e a gratidão pela oportunidade de estudar em uma das maiores universidades do país.

