Servidor morre atropelado por rolo compressor na garagem de prefeitura em Goiás

Vítima de 64 anos estava em área coberta quando maquinário pesado perdeu o controle

Samuel Leão - 11 de fevereiro de 2026

Servidor não resistiu à batida do rolo compressor. (Foto: Reprodução)

A tarde da terça-feira (10) foi marcada por uma tragédia nas dependências da garagem da Prefeitura de Caturaí. Dioni Anacleto Santiago, de 64 anos, perdeu a vida em um grave acidente de trabalho enquanto cumpria seu expediente na Avenida Osvaldo Maia, no Centro da cidade.

Ele foi atingido por um rolo compressor que, segundo relatos iniciais, teria perdido o controle ao entrar no pátio.

De acordo com informações preliminares, o operador do maquinário, um homem de 47 anos, relatou que não conseguiu controlar o trator ao adentrar a garagem.

O veículo acabou invadindo uma área coberta, que comporta uma espécie de copa, onde o servidor se encontrava no momento.

A gravidade do impacto causou ferimentos graves, resultando no óbito imediato de Dioni no local do acidente.

Equipes da Polícia Militar (PM) isolaram o perímetro para garantir a preservação da cena até a chegada da Polícia Científica e do IML.

O condutor do rolo compressor foi submetido ao teste do bafômetro, confirmando que ele não havia ingerido bebida alcoólica antes de operar a máquina.

Após os procedimentos, ele foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a fatalidade.

Pesar

A ocorrência gerou grande comoção entre os colegas de trabalho e moradores da região, que acompanharam o trabalho dos peritos.

Em nota oficial, a Prefeitura de Caturaí manifestou profundo pesar pelo falecimento do servidor, classificando-o como um profissional dedicado e respeitado que prestou relevantes serviços ao município ao longo de sua trajetória.

Confira, a seguir, a nota de luto emitido pela gestão:

A Prefeitura de Caturaí manifesta, com profundo pesar, o falecimento do servidor Dioni Anacleto Santiago, aos 64 anos, ocorrido na tarde desta terça-feira, dia 10.

Dioni foi um servidor dedicado, que ao longo dos anos prestou relevantes serviços ao nosso município, sempre com compromisso, responsabilidade e respeito. Sua contribuição deixa um legado de trabalho e de convivência que marcará a história da Prefeitura e de todos que tiveram o privilégio de trabalhar ao seu lado.

Lamentamos profundamente a fatalidade que ceifou sua vida durante o expediente, nas dependências da Garagem Municipal. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas de trabalho, compartilhando o sentimento de tristeza por essa perda irreparável.

A Prefeitura de Caturaí informa que está à disposição para quaisquer esclarecimentos e reforça que também está inteiramente à disposição da família, oferecendo apoio e todo o suporte necessário neste momento difícil.

FATALIDADE 💔 Servidor morre atropelado por rolo compressor na garagem de prefeitura em Goiás Leia: https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/8QmYvlOoEh — Portal 6 (@portal6noticias) February 11, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!