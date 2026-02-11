Últimos dias para se inscrever em concurso de Valparaíso de Goiás com salários de até R$ 6 mil

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade de participarem do certame

Concurso sendo realizado (Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O prazo para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Valparaíso de Goiás está chegando ao fim e termina nesta quarta-feira (12).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet mediante a uma taxa que varia de R$ 100 a R$ 150, conforme o cargo pretendido.

O certame oferece vagas para níveis médio e superior, além de formação de cadastro de reserva, com salários que variam de R$ 1.544,98 a R$ 6.084,71, para jornadas de 20 a 40 horas semanais.

O edital passou por retificação, que excluiu o cargo de advogado do processo seletivo e alterou a quantidade de vagas para diversas funções.

Ao todo, há oportunidades para dezenas de cargos, entre eles agente de educação (50), assistente de educação – monitor (50), assistente social (10), biomédico (03), bioquímico (05), cirurgião-dentista (10), enfermeiro (20), engenheiro civil (02), escriturário (10), farmacêutico (10), fisioterapeuta (15), fonoaudiólogo (18), médico clínico geral (13) e orientador educacional (25).

Também há vagas para professor de educação básica, educação infantil e anos iniciais (200), além de vagas para professores dos anos finais em diversas disciplinas, como matemática (60), português (60), ciências (20), geografia (20), história (20) e inglês (20).

Ainda, há oportunidades para psicólogo (07), secretário escolar (30), supervisor pedagógico (10), técnico de enfermagem (20), técnico de laboratório (05), técnico em radiologia (02), terapeuta ocupacional (03) e veterinário (02), entre outras.

A seleção será composta por prova objetiva, podendo incluir ainda prova discursiva, redação e avaliação de títulos, a depender da função. O concurso terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Mais informações estão disponíveis no edital do concurso.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

