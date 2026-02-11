Últimos dias para se inscrever em concurso de Valparaíso de Goiás com salários de até R$ 6 mil

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade de participarem do certame

Davi Galvão - 11 de fevereiro de 2026

Concurso sendo realizado (Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O prazo para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Valparaíso de Goiás está chegando ao fim e termina nesta quarta-feira (12).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet mediante a uma taxa que varia de R$ 100 a R$ 150, conforme o cargo pretendido.

O certame oferece vagas para níveis médio e superior, além de formação de cadastro de reserva, com salários que variam de R$ 1.544,98 a R$ 6.084,71, para jornadas de 20 a 40 horas semanais.

O edital passou por retificação, que excluiu o cargo de advogado do processo seletivo e alterou a quantidade de vagas para diversas funções.

Ao todo, há oportunidades para dezenas de cargos, entre eles agente de educação (50), assistente de educação – monitor (50), assistente social (10), biomédico (03), bioquímico (05), cirurgião-dentista (10), enfermeiro (20), engenheiro civil (02), escriturário (10), farmacêutico (10), fisioterapeuta (15), fonoaudiólogo (18), médico clínico geral (13) e orientador educacional (25).

Também há vagas para professor de educação básica, educação infantil e anos iniciais (200), além de vagas para professores dos anos finais em diversas disciplinas, como matemática (60), português (60), ciências (20), geografia (20), história (20) e inglês (20).

Ainda, há oportunidades para psicólogo (07), secretário escolar (30), supervisor pedagógico (10), técnico de enfermagem (20), técnico de laboratório (05), técnico em radiologia (02), terapeuta ocupacional (03) e veterinário (02), entre outras.

A seleção será composta por prova objetiva, podendo incluir ainda prova discursiva, redação e avaliação de títulos, a depender da função. O concurso terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Mais informações estão disponíveis no edital do concurso.

