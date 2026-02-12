Corte de energia: empresas são obrigadas por lei a oferecer parcelamento ao consumidor antes da suspensão do serviço

Leis estaduais e normas de defesa do consumidor exigem que concessionárias ofereçam alternativa de pagamento antes de desligar energia por inadimplência

12 de fevereiro de 2026

As concessionárias de energia elétrica no Brasil precisam oferecer ao consumidor inadimplente a opção de parcelar ou pagar a dívida sempre que leis estaduais ou normas específicas determinarem.

Assim, a empresa garante oportunidade de regularização no momento da visita ou da notificação, antes de interromper o fornecimento.

Uma lei aprovada em Mato Grosso exige que funcionários das distribuidoras ofereçam ao consumidor inadimplente a alternativa de parcelar ou pagar o débito por cartão de crédito, débito ou PIX.

Dessa forma, se o funcionário não tiver máquina para realizar a operação, ele não pode efetuar o corte. A medida busca proteger o consumidor em momentos de dificuldade financeira e evitar a suspensão inesperada de um serviço essencial.

Notificação e regras antes do desligamento

Além das regras estaduais, as distribuidoras devem seguir normas federais. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) determina que o consumidor receba aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 15 dias, antes do corte por atraso no pagamento da fatura.

Além disso, a legislação impede desligamentos em sextas-feiras, sábados, domingos, feriados ou vésperas de feriado, e autoriza a interrupção apenas em horário comercial.

Como funciona o parcelamento na prática

Quando a lei estadual ou acordo local torna o parcelamento obrigatório, o procedimento segue etapas simples:

O funcionário oferece a opção de parcelar ou pagar a dívida antes de suspender o serviço.

O consumidor pode quitar o débito via cartão de crédito, débito ou PIX.

Se o consumidor aceita a proposta no momento da visita, a concessionária mantém o fornecimento.

Caso o consumidor não esteja presente, o desligamento ocorre conforme a lei, desde que todas as notificações tenham sido cumpridas.

Portanto, o processo garante mais alternativas ao consumidor e reduz cortes inesperados.

Impacto da legislação estadual

A lei de Mato Grosso (Lei 12.035/2023) representa um dos primeiros exemplos formais dessa obrigação no país. Por isso, ela pode inspirar iniciativas semelhantes em outros estados.

O consumidor deve verificar as normas locais e buscar orientação nos Procons ou órgãos de defesa do consumidor da sua região.

Dicas para evitar o corte de energia

O consumidor pode reduzir o risco de suspensão do serviço adotando algumas medidas:

Pagar a conta em atraso ou negociar parcelamento assim que receber a notificação.

Entrar em contato com a distribuidora para definir um plano de pagamento adequado ao orçamento.

Conferir se leis estaduais ou acordos locais garantem alternativas antes do corte.

Procurar o Procon ou a Aneel em caso de descumprimento das normas.

Assim, o consumidor preserva o acesso à energia elétrica e evita transtornos causados pela suspensão sem aviso ou negociação prévia.

