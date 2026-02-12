Lavar os pés com vinagre e sal: para que serve e qual é o melhor horário para fazer

Técnica caseira ganha espaço na rotina de autocuidado e pode trazer benefícios quando usada da forma correta

Isabella Victória - 12 de fevereiro de 2026

Após um dia inteiro dentro de sapatos fechados, enfrentando calor, suor e longas caminhadas, os pés costumam ser os primeiros a dar sinais de cansaço.

Mau cheiro, sensação de ardência, coceira leve ou pele áspera são queixas comuns — e, muitas vezes, ignoradas.

Mas um cuidado simples, feito com ingredientes que quase todo mundo tem em casa, pode ajudar a mudar esse cenário.

A combinação de vinagre com sal tem sido apontada como uma alternativa caseira eficaz para a higienização e manutenção da saúde dos pés.

A mistura funciona como um agente natural de limpeza, auxiliando na redução de bactérias e fungos, além de contribuir para diminuir odores desagradáveis.

Para que serve o escalda-pés com vinagre e sal?

O preparo atua como um reforço na rotina de cuidados semanais. Entre os principais benefícios estão:

Auxílio no combate ao mau cheiro;

Redução da proliferação de micro-organismos;

Sensação de alívio em casos de ardor leve;

Suavização de áreas ressecadas ou endurecidas;

Contribuição para manter as unhas mais saudáveis.

Apesar de não substituir tratamentos médicos quando há infecções instaladas, o método pode funcionar como medida preventiva e complementar na higiene diária.

Qual é o melhor horário para fazer?

Especialistas indicam que o momento ideal é ao final do dia, especialmente após longos períodos com tênis ou calçados fechados.

Isso porque o ambiente abafado e úmido favorece a proliferação de fungos e bactérias.

O escalda-pés também pode ser uma boa opção quando há transpiração excessiva ou sensação leve de coceira.

Para manutenção, a recomendação é realizar o procedimento uma ou duas vezes por semana.

Como preparar corretamente?

O processo é simples:

Em um recipiente, coloque cerca de 1 litro de água morna. Adicione meia xícara de vinagre. Acrescente duas colheres de sopa de sal grosso. Misture até dissolver. Deixe os pés submersos por 15 a 20 minutos. Enxágue com água limpa e seque cuidadosamente, principalmente entre os dedos.

Para finalizar, a aplicação de um creme hidratante ajuda a potencializar o efeito, mantendo a pele macia.

Quem deve evitar?

Mesmo sendo uma prática natural, o método não é indicado para todos.

Pessoas com feridas abertas, rachaduras profundas, diabetes ou pele extremamente sensível devem procurar orientação profissional antes de testar.

Também é aconselhável fazer um teste em uma pequena área da pele antes da primeira aplicação.

Caso surja qualquer reação adversa, o uso deve ser interrompido.

Alternativas caseiras como essa surgem justamente para quem busca soluções menos agressivas e mais acessíveis. Ainda assim, elas não substituem avaliação médica em casos persistentes.

