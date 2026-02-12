Lavar os pés com vinagre e sal: para que serve e qual é o melhor horário para fazer
Técnica caseira ganha espaço na rotina de autocuidado e pode trazer benefícios quando usada da forma correta
Após um dia inteiro dentro de sapatos fechados, enfrentando calor, suor e longas caminhadas, os pés costumam ser os primeiros a dar sinais de cansaço.
Mau cheiro, sensação de ardência, coceira leve ou pele áspera são queixas comuns — e, muitas vezes, ignoradas.
Mas um cuidado simples, feito com ingredientes que quase todo mundo tem em casa, pode ajudar a mudar esse cenário.
A combinação de vinagre com sal tem sido apontada como uma alternativa caseira eficaz para a higienização e manutenção da saúde dos pés.
A mistura funciona como um agente natural de limpeza, auxiliando na redução de bactérias e fungos, além de contribuir para diminuir odores desagradáveis.
Para que serve o escalda-pés com vinagre e sal?
O preparo atua como um reforço na rotina de cuidados semanais. Entre os principais benefícios estão:
- Auxílio no combate ao mau cheiro;
- Redução da proliferação de micro-organismos;
- Sensação de alívio em casos de ardor leve;
- Suavização de áreas ressecadas ou endurecidas;
- Contribuição para manter as unhas mais saudáveis.
Apesar de não substituir tratamentos médicos quando há infecções instaladas, o método pode funcionar como medida preventiva e complementar na higiene diária.
Qual é o melhor horário para fazer?
Especialistas indicam que o momento ideal é ao final do dia, especialmente após longos períodos com tênis ou calçados fechados.
Isso porque o ambiente abafado e úmido favorece a proliferação de fungos e bactérias.
O escalda-pés também pode ser uma boa opção quando há transpiração excessiva ou sensação leve de coceira.
Para manutenção, a recomendação é realizar o procedimento uma ou duas vezes por semana.
Como preparar corretamente?
O processo é simples:
- Em um recipiente, coloque cerca de 1 litro de água morna.
- Adicione meia xícara de vinagre.
- Acrescente duas colheres de sopa de sal grosso.
- Misture até dissolver.
- Deixe os pés submersos por 15 a 20 minutos.
- Enxágue com água limpa e seque cuidadosamente, principalmente entre os dedos.
Para finalizar, a aplicação de um creme hidratante ajuda a potencializar o efeito, mantendo a pele macia.
Quem deve evitar?
Mesmo sendo uma prática natural, o método não é indicado para todos.
Pessoas com feridas abertas, rachaduras profundas, diabetes ou pele extremamente sensível devem procurar orientação profissional antes de testar.
Também é aconselhável fazer um teste em uma pequena área da pele antes da primeira aplicação.
Caso surja qualquer reação adversa, o uso deve ser interrompido.
Alternativas caseiras como essa surgem justamente para quem busca soluções menos agressivas e mais acessíveis. Ainda assim, elas não substituem avaliação médica em casos persistentes.
