Prefeito de Aparecida, Leandro Vilela, entra no top 10 de melhores gestores do Brasil

Levantamento do Instituto Veritá coloca emedebista à frente de prefeitos de grandes cidades de São Paulo, como Guarulhos e Campinas

Danilo Boaventura - 13 de fevereiro de 2026

Leandro Vilela (MDB) é prefeito de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação)

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB), posicionou-se entre os 10 gestores mais bem avaliados nas maiores cidades do Brasil, excluindo as capitais.

De acordo com um levantamento de fevereiro de 2026 do Instituto Veritá, que ouviu diretamente a população, Vilela alcançou a 10ª posição nacional com uma nota média de 5,33 pelo desempenho desde o início do mandato, em janeiro de 2025.

A pesquisa destaca a percepção dos moradores sobre a administração municipal e serve como um termômetro da satisfação popular com os serviços e a gestão pública.

A análise do Instituto Veritá abrangeu as 23 maiores cidades brasileiras fora do circuito das capitais, e o desempenho de Leandro Vilela o colocou à frente de gestores de importantes municípios paulistas, como Guarulhos, Osasco e Campinas.

No indicador específico de aprovação, o prefeito de Aparecida obteve 44,7% de pareceres positivos dos cidadãos entrevistados, ocupando o 15º lugar nesse quesito.

Além da avaliação do prefeito, a própria cidade de Aparecida de Goiânia foi analisada no “Ranking de Notas das Cidades”, que afere a qualidade dos serviços públicos.

O município conquistou a 17ª posição, com nota 4,18, superando novamente cidades como Osasco e Guarulhos.

