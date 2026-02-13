Prefeito de Aparecida, Leandro Vilela, entra no top 10 de melhores gestores do Brasil

Levantamento do Instituto Veritá coloca emedebista à frente de prefeitos de grandes cidades de São Paulo, como Guarulhos e Campinas

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Prefeito de Aparecida, Leandro Vilela, entra no top 10 de melhores gestores do Brasil
Leandro Vilela (MDB) é prefeito de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação)

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB), posicionou-se entre os 10 gestores mais bem avaliados nas maiores cidades do Brasil, excluindo as capitais.

De acordo com um levantamento de fevereiro de 2026 do Instituto Veritá, que ouviu diretamente a população, Vilela alcançou a 10ª posição nacional com uma nota média de 5,33 pelo desempenho desde o início do mandato, em janeiro de 2025.

A pesquisa destaca a percepção dos moradores sobre a administração municipal e serve como um termômetro da satisfação popular com os serviços e a gestão pública.

Leia também

A análise do Instituto Veritá abrangeu as 23 maiores cidades brasileiras fora do circuito das capitais, e o desempenho de Leandro Vilela o colocou à frente de gestores de importantes municípios paulistas, como Guarulhos, Osasco e Campinas.

No indicador específico de aprovação, o prefeito de Aparecida obteve 44,7% de pareceres positivos dos cidadãos entrevistados, ocupando o 15º lugar nesse quesito.

Além da avaliação do prefeito, a própria cidade de Aparecida de Goiânia foi analisada no “Ranking de Notas das Cidades”, que afere a qualidade dos serviços públicos.

O município conquistou a 17ª posição, com nota 4,18, superando novamente cidades como Osasco e Guarulhos.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.