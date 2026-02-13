Cidade líder em longevidade e qualidade de vida: aposentados com 60 anos ou mais vivem mais felizes e com segurança

Com o maior IDH do Brasil, município do ABC Paulista se destaca em saúde, segurança e bem-estar para a população idosa

Gabriel Yuri Souto - 13 de fevereiro de 2026

(Foto: Prefeitura Municipal de São Caetano Sul)

Para quem busca tranquilidade após os 60 anos, morar em uma cidade com alta qualidade de vida faz toda a diferença. Nesse cenário, São Caetano do Sul, no ABC Paulista, aparece como referência nacional em longevidade, segurança e bem-estar.

Localizada a apenas 13 km da capital São Paulo, a cidade combina território compacto, gestão eficiente e forte arrecadação. Como resultado, oferece serviços públicos acima da média brasileira, especialmente nas áreas de saúde e educação.

Por que São Caetano do Sul lidera em longevidade?

São Caetano do Sul ocupa posição de destaque no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), com nota 0,862, a mais alta do Brasil, segundo dados do IBGE.

Além disso, o município lidera rankings ligados à longevidade e qualidade de vida urbana. Esse desempenho resulta de uma combinação histórica de industrialização precoce e planejamento estratégico.

O desenvolvimento começou ainda no século XIX, com a formação de um núcleo colonial italiano. Posteriormente, a instalação de grandes indústrias, como a General Motors, fortaleceu a economia local.

Dessa forma, a prefeitura passou a investir valores per capita elevados em serviços essenciais.

Saúde e segurança como prioridades

Para aposentados com 60 anos ou mais, a rede de saúde é um dos principais atrativos. A cidade mantém programas de atendimento domiciliar, centros especializados e infraestrutura hospitalar bem estruturada.

Além disso, São Caetano do Sul registra baixos índices de criminalidade quando comparada a outros grandes centros urbanos. Portanto, o ambiente se mostra favorável para quem busca tranquilidade na terceira idade.

Ao mesmo tempo, o planejamento urbano contribui para facilitar deslocamentos e reduzir o estresse do dia a dia.

Quantos habitantes vivem na cidade?

São Caetano do Sul possui cerca de 165 mil habitantes distribuídos em apenas 15 km². Apesar da alta densidade demográfica, o município mantém organização e infraestrutura eficiente.

Bairros como Santa Paula e Barcelona concentram grande parte da verticalização. Ainda assim, a cidade preserva áreas verdes e espaços públicos bem cuidados.

Como o território é pequeno, muitos moradores resolvem tarefas cotidianas sem enfrentar longos deslocamentos. Isso, por sua vez, melhora a qualidade de vida.

Como é o cotidiano para aposentados?

A rotina na cidade combina praticidade e lazer. A Rua Visconde de Inhaúma funciona como polo comercial a céu aberto. Já os parques urbanos oferecem espaços para caminhadas e convivência social.

Além disso, atividades culturais e programas voltados à terceira idade reforçam o senso de pertencimento. Consequentemente, aposentados encontram ambiente favorável para manter vida ativa e integrada.

Em resumo, São Caetano do Sul reúne fatores decisivos para quem busca envelhecer com qualidade, segurança e bem-estar.

