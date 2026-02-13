‘Noite quente’ com duas travestis termina em destruição na saída de motel em Anápolis

Cliente chegou a pagar parte da conta, mas fugiu do local arrebentando o portão antes de terminar de quitar as dívidas

Da Redação - 13 de fevereiro de 2026

Motorista fugiu do motel antes de terminar de pagar a conta. (Foto: Reprodução)

Como uma sexta-feira (13), a data já começou um verdadeiro terror e dor de cabeça para os funcionários de um motel localizado no Calixtópolis, em Anápolis, após um cliente se desentender com duas travestis, arrebentar o portão e fugir sem pagar parte da conta.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após o proprietário informar toda a confusão envolvendo o suspeito e as garotas de programa, que estavam em um Gol amarelo.

Segundo o relato, após aproveitarem a estadia, houve um desentendimento entre o motorista e as duas acompanhantes.

Durante a confusão, o condutor deixou o motel às pressas, causando danos ao portão na saída. Parte do consumo chegou a ser paga, conforme nota apresentada pelo responsável pelo estabelecimento, mas o restante ficou em aberto.

Imagens registradas no local mostram o motorista no carro enquanto uma das garotas de programa quebram o vidro traseiro do automóvel.

Foram realizadas buscas pela região, porém nem o suspeito, nem o carro foram localizados.

