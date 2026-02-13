Penne ao molho de queijo, bacon e ervas: receita digna de restaurante para a hora do jantar

Aprenda a preparar um prato cremoso e cheio de sabor que combina queijo derretido, bacon crocante e ervas frescas em uma receita prática e irresistível

Isabella Victória - 13 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Receitas e Temperos)

Tem dias em que o céu fecha, a temperatura cai e tudo o que a gente precisa é de uma receita que abrace.

É nesse clima que o penne ao molho de queijo, bacon e ervas ganha protagonismo: cremoso, intenso no sabor e simples de preparar, ele transforma o jantar em um verdadeiro momento de prazer.

A melhor parte? Você não precisa de técnicas mirabolantes nem de uma pilha de louça para lavar depois.

Essa massa é feita praticamente em uma única panela, o que facilita a rotina e ainda garante um resultado digno de restaurante italiano.

Cremoso, intenso e equilibrado

O segredo desse prato está na combinação de ingredientes que se completam e no preparo descomplicado.

Confira o que será necessário para realizar a receita e o passo a passo:

Ingredientes

1 fio de azeite;

2 dentes de alho picados;

230 g de penne;

500 ml de caldo de frango;

300 g de creme de leite;

1 colher de sopa de cream cheese;

2 punhados de queijo ralado;

1 colher de sopa de salsinha picada;

3 colheres de sopa de bacon dourado;

1 colher de sopa de manteiga sem sal;

Sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo:

1. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue o alho até liberar aroma, sem deixar dourar demais.

2. Acrescente o penne e o caldo de frango. Cozinhe em fogo médio, mexendo ocasionalmente, até a massa ficar al dente e o líquido reduzir.

3. Adicione o creme de leite e o cream cheese, misturando bem para formar um molho homogêneo.

4. Incorpore o queijo ralado e mexa até derreter completamente.

5. Finalize com a manteiga, ajustando o sal e a pimenta.

6. Misture o bacon já dourado e salpique a salsinha por cima antes de servir.

Sirva imediatamente, ainda fumegante.

Aproveite!

O resultado é um prato encorpado e extremamente reconfortante — perfeito para um jantar especial.

Se a ideia é reunir a família no fim de semana ou transformar uma noite comum em algo memorável, essa receita entrega sabor, praticidade e aquele toque sofisticado que faz toda a diferença.

