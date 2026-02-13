Penne ao molho de queijo, bacon e ervas: receita digna de restaurante para a hora do jantar
Aprenda a preparar um prato cremoso e cheio de sabor que combina queijo derretido, bacon crocante e ervas frescas em uma receita prática e irresistível
Tem dias em que o céu fecha, a temperatura cai e tudo o que a gente precisa é de uma receita que abrace.
É nesse clima que o penne ao molho de queijo, bacon e ervas ganha protagonismo: cremoso, intenso no sabor e simples de preparar, ele transforma o jantar em um verdadeiro momento de prazer.
A melhor parte? Você não precisa de técnicas mirabolantes nem de uma pilha de louça para lavar depois.
Essa massa é feita praticamente em uma única panela, o que facilita a rotina e ainda garante um resultado digno de restaurante italiano.
Cremoso, intenso e equilibrado
O segredo desse prato está na combinação de ingredientes que se completam e no preparo descomplicado.
Confira o que será necessário para realizar a receita e o passo a passo:
Ingredientes
- 1 fio de azeite;
- 2 dentes de alho picados;
- 230 g de penne;
- 500 ml de caldo de frango;
- 300 g de creme de leite;
- 1 colher de sopa de cream cheese;
- 2 punhados de queijo ralado;
- 1 colher de sopa de salsinha picada;
- 3 colheres de sopa de bacon dourado;
- 1 colher de sopa de manteiga sem sal;
- Sal e pimenta a gosto.
Modo de preparo:
1. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue o alho até liberar aroma, sem deixar dourar demais.
2. Acrescente o penne e o caldo de frango. Cozinhe em fogo médio, mexendo ocasionalmente, até a massa ficar al dente e o líquido reduzir.
3. Adicione o creme de leite e o cream cheese, misturando bem para formar um molho homogêneo.
4. Incorpore o queijo ralado e mexa até derreter completamente.
5. Finalize com a manteiga, ajustando o sal e a pimenta.
6. Misture o bacon já dourado e salpique a salsinha por cima antes de servir.
Sirva imediatamente, ainda fumegante.
Aproveite!
O resultado é um prato encorpado e extremamente reconfortante — perfeito para um jantar especial.
Se a ideia é reunir a família no fim de semana ou transformar uma noite comum em algo memorável, essa receita entrega sabor, praticidade e aquele toque sofisticado que faz toda a diferença.
