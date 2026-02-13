Trabalhador fica preso dentro de máquina de doce em fábrica de Anápolis

Caso aconteceu durante operação de equipamento industrial e exigiu atuação delicada do Corpo de Bombeiros

Pedro Ribeiro - 13 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Um trabalhador ficou preso em uma máquina de produção de doces e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, na tarde desta sexta-feira (13), em Anápolis.

O acidente aconteceu durante a operação do equipamento industrial.

Segundo apuração, o braço direito da vítima foi puxado por um sistema rotativo da máquina, ficando prensado.

Parte do corpo também acabou ficando dentro do equipamento, que continha massa em processo de fabricação.

O desligamento rápido da máquina por uma pessoa próxima evitou que o acidente tivesse consequências mais graves.

Ainda assim, foi necessário um trabalho técnico para a retirada do homem, incluindo a desmontagem parcial do equipamento e a remoção de parte da massa.

Após o resgate, a vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhada consciente para uma unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O estado de saúde do trabalhador ainda não foi divulgado.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!