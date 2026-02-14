Com investimento de R$ 200 milhões, Índia anuncia campus no Brasil que deve gerar 1,6 mil vagas de emprego

Nova estrutura tecnológica deve impulsionar desenvolvimento econômico e inclusão social na região

Gabriel Dias - 14 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Um investimento milionário está chegando ao Brasil, vindo do outro lado do mundo, e está prestes a mudar o cenário econômico de uma cidade do Sul.

A Tata Consultancy Services (TCS), multinacional indiana referência global em tecnologia da informação, anunciou um investimento de R$ 200 milhões para a construção de um novo campus no Brasil, e a cidade escolhida foi Londrina, no Paraná.

O projeto, que deve ser concluído até 2027, prevê a criação de mais de 1.600 empregos diretos e será o maior centro da empresa em toda a América Latina.

A escolha do município não foi por acaso. A cidade já abriga o maior centro de operações da TCS no Brasil, além de contar com infraestrutura energética estável e oferta de mão de obra qualificada.

As expectativas apontam que, após a conclusão da instalação, a empresa alcance aproximadamente 5 mil funcionários em Londrina.

O impacto vai além da geração de vagas. A TCS destaca iniciativas voltadas à inclusão e diversidade e investirá em políticas de participação de grupos minoritários.

E os planos não param por aí. A multinacional pretende investir até R$ 600 milhões em fases posteriores, ampliando a infraestrutura e expandindo a capacidade operacional.

O movimento sinaliza um compromisso de longo prazo com o crescimento sustentável da cidade, que se consolida como um novo protagonista da economia digital brasileira.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!