Postura de Anápolis funciona 24h e divulga número para moradores denunciarem perturbação de sossego
A Prefeitura de Anápolis reforçou os canais de atendimento para denúncias relacionadas a excesso de barulho, especialmente durante o feriado prolongado de Carnaval, período em que costumam aumentar as reclamações.

O atendimento da Diretoria de Fiscalização de Posturas funciona em regime de plantão 24 horas.

Casos envolvendo estabelecimentos comerciais devem ser comunicados pelo telefone (62) 2604-0700 ou pelo WhatsApp (62) 99607-2254.

Já situações registradas em residências devem ser direcionadas à Polícia Militar (PM), por meio do número 190.

De acordo com a Diretoria de Fiscalização de Posturas, são consideradas infrações atitudes como gritaria, algazarra e uso abusivo de equipamentos sonoros.

A prática está prevista no artigo 42 da Lei das Contravenções Penais, podendo resultar em prisão simples, de 15 dias a três meses, ou aplicação de multa.

A orientação é que os moradores acionem o órgão responsável conforme a natureza da ocorrência.

