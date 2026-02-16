Postura de Anápolis funciona 24h e divulga número para moradores denunciarem perturbação de sossego
Denúncias podem ser feitas gratuitamente por telefone ou WhatsApp, com atendimento em plantão permanente
A Prefeitura de Anápolis reforçou os canais de atendimento para denúncias relacionadas a excesso de barulho, especialmente durante o feriado prolongado de Carnaval, período em que costumam aumentar as reclamações.
O atendimento da Diretoria de Fiscalização de Posturas funciona em regime de plantão 24 horas.
Casos envolvendo estabelecimentos comerciais devem ser comunicados pelo telefone (62) 2604-0700 ou pelo WhatsApp (62) 99607-2254.
Já situações registradas em residências devem ser direcionadas à Polícia Militar (PM), por meio do número 190.
De acordo com a Diretoria de Fiscalização de Posturas, são consideradas infrações atitudes como gritaria, algazarra e uso abusivo de equipamentos sonoros.
A prática está prevista no artigo 42 da Lei das Contravenções Penais, podendo resultar em prisão simples, de 15 dias a três meses, ou aplicação de multa.
A orientação é que os moradores acionem o órgão responsável conforme a natureza da ocorrência.
