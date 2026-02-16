Postura de Anápolis funciona 24h e divulga número para moradores denunciarem perturbação de sossego

Denúncias podem ser feitas gratuitamente por telefone ou WhatsApp, com atendimento em plantão permanente

Pedro Ribeiro - 16 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis reforçou os canais de atendimento para denúncias relacionadas a excesso de barulho, especialmente durante o feriado prolongado de Carnaval, período em que costumam aumentar as reclamações.

O atendimento da Diretoria de Fiscalização de Posturas funciona em regime de plantão 24 horas.

Casos envolvendo estabelecimentos comerciais devem ser comunicados pelo telefone (62) 2604-0700 ou pelo WhatsApp (62) 99607-2254.

Já situações registradas em residências devem ser direcionadas à Polícia Militar (PM), por meio do número 190.

De acordo com a Diretoria de Fiscalização de Posturas, são consideradas infrações atitudes como gritaria, algazarra e uso abusivo de equipamentos sonoros.

A prática está prevista no artigo 42 da Lei das Contravenções Penais, podendo resultar em prisão simples, de 15 dias a três meses, ou aplicação de multa.

A orientação é que os moradores acionem o órgão responsável conforme a natureza da ocorrência.

