FAB seleciona médicos, dentistas e farmacêutica com salário inicial de R$ 9 mil

Pedro Ribeiro - 17 de fevereiro de 2026

A Força Aérea Brasileira (FAB) publicou edital para admissão de profissionais das áreas de Medicina, Odontologia e Farmácia.

As inscrições começam na última sexta-feira (13) e seguem até 13 de março, exclusivamente pela internet.

Podem participar candidatos que tenham, no máximo, 35 anos até 31 de dezembro de 2027, além de atender aos demais requisitos previstos no edital.

A taxa de inscrição é de R$ 150.

O processo seletivo será composto por diversas etapas, incluindo provas escritas, inspeção de saúde, exame psicológico, teste físico e avaliações orais específicas conforme a especialidade.

Também estão previstos procedimentos complementares para candidatos que concorrem por sistema de reserva de vagas.

A prova escrita está marcada para o dia 14 de junho de 2026.

Os aprovados em todas as fases realizarão curso ou estágio no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), em Lagoa Santa (MG), com início previsto para 19 de abril de 2027 e duração aproximada de 17 semanas.

Após a conclusão, os formandos serão nomeados Primeiro-Tenente, com salário inicial de R$ 9.004,00, além de adicionais previstos em lei.

