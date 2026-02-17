Nikolas Ferreira prega em evento da Umadego em Goiânia

Deputado federal discursou para milhares de jovens durante encontro que reuniu lideranças e artistas cristãos na capital

Nikolas Ferreira prega em evento da Umadego em Goiânia
(Foto: Reprodução)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) participou, nesta terça-feira (17), do congresso da União da Mocidade das Assembleias de Deus de Goiás (Umadego), realizado no Goiânia Arena.

O evento teve início no dia 14 e foi encerrado nesta terça.

Durante a programação, o parlamentar subiu ao palco para ministrar uma pregação voltada ao público jovem.

Em publicação nas redes sociais, compartilhou um trecho da fala com a mensagem: “Voltemos ao início, igreja. Esse é o tempo e a hora da nossa geração”.

A organização do evento também destacou a participação do deputado, ressaltando a importância de manter os fundamentos da fé cristã e o compromisso com os ensinamentos bíblicos.

Além de Nikolas, o pastor e político Marcos Feliciano também participou do encontro.

Ao longo dos quatro dias, diversos pregadores e artistas do cenário gospel passaram pelo palco, entre eles Ton Carfi, Elaine de Jesus, André e Felipe e Sarah Beatriz.

O congresso reuniu jovens de diferentes regiões do estado para momentos de louvor, ministrações e reflexões religiosas.

