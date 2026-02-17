Três anos após grave reação alérgica ao cheirar pimenta, mãe de Thaís Medeiros faz desabafo emocionante

Mãe relembra episódio que mudou a rotina da família e fala sobre os desafios diários

Três anos após grave reação alérgica ao cheirar pimenta, mãe de Thaís Medeiros faz desabafo emocionante
Adriana se dedica exclusivamente aos cuidados com a filha. (Foto: Reprodução/Instagram)

Era por volta do meio-dia quando a rotina de Thaís Medeiros mudou para sempre.

A trancista, então com 25 anos, conversava durante o almoço na casa do namorado, em Anápolis, quando decidiu aproximar do nariz um frasco de pimenta em conserva.

Segundos depois, começou a sentir coceira na garganta, perdeu as forças e entrou em parada cardiorrespiratória.

Três anos após o episódio, a data foi marcada por uma mensagem emocionada da mãe nas redes sociais.

“Eu queria estar no seu lugar”, diz Adriana Medeiros.

Desde aquele 17 de fevereiro de 2023, a vida da família passou a ser organizada em torno de cuidados constantes.

Thaís ficou mais de 260 dias internada, passou por cirurgias e recebeu diagnóstico de lesão cerebral permanente causada pela falta de oxigenação no cérebro.

Hoje, ela depende de assistência 24 horas por dia.

A rotina envolve sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, alimentação especial e uso contínuo de medicamentos.

Os custos chegam a cerca de R$ 16 mil mensais.

Mãe de duas meninas, ela segue em tratamento domiciliar após decisão judicial que autorizou atendimento de home care.

A família mantém a esperança, enquanto enfrenta os desafios diários impostos pelas sequelas.

 

 

Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

