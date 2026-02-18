Caiado e Daniel Vilela confirmam fim da cobrança da “taxa do agro” em Goiás

Revogação busca aliviar o setor produtivo em um momento desafiador para o agronegócio

Pedro Ribeiro - 18 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Secom Goiás)

O governador Ronaldo Caiado (PSD) e o vice-governador Daniel Vilela (MDB) anunciaram nesta quarta-feira (18), durante sessão solene na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o envio de um projeto de lei para revogar a cobrança da contribuição ao Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra).

A contribuição, que ficou conhecida popularmente como “taxa do agro”, foi criada em 2022 e desde então gerou debates entre produtores rurais e representantes do setor.

Segundo o Executivo, a decisão foi tomada diante do atual cenário econômico enfrentado pelos produtores rurais, que lidam com custos elevados de produção, dificuldades climáticas e queda nos preços das commodities agrícolas.

O projeto deve ser protocolado na Casa na próxima quinta-feira (19).

Criado em 2022, o fundo foi instituído com o objetivo de financiar obras de infraestrutura no estado, especialmente pavimentação e recuperação de rodovias.

A contribuição era facultativa e podia chegar a até 1,65% sobre o valor da comercialização de produtos agrícolas, pecuários e minerais, em troca de benefícios fiscais.

Desde a criação, os recursos arrecadados foram aplicados em duplicações, pavimentações, restaurações e construção de obras de arte especiais, como pontes.

Atualmente, há 24 intervenções em execução, além de outras em fase de licitação e planejamento.

De acordo com o governo estadual, a revogação da cobrança busca aliviar o setor produtivo em um momento considerado desafiador para o agronegócio goiano.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!