Carro envolvido em acidente na Avenida Brasil levava noiva para o casamento
Colisão entre dois carros e caminhão fez com que pista precisasse ser parcialmente interditada
Um dos carros envolvidos na colisão registrada na Avenida Brasil Sul, em Anápolis, no começo da tarde desta quarta-feira (18), levava uma noiva para o momento mais importante do dia dela: o casamento civil no cartório.
O acidente envolveu dois carros e um caminhão, que vinha logo atrás. Segundo relato dos motoristas, todos esperavam no sinal vermelho. Quando o semáforo ficou verde e eles começaram a se deslocar, o caminhão acabou colidindo na traseira dos veículos menores.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) foi acionado, mas atendeu os envolvidos no local. Sem lesões graves, eles não precisaram ser levados a uma unidade de saúde.
A Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) também compareceu, bem como a Polícia Militar (PM). Apesar disso, os motoristas teriam entrado em acordo sem precisar do apoio das autoridades.
A pista precisou ser parcialmente interditada até que os veículos pudessem ser retirados do local. Por isso, o trânsito ficou temporariamente lento.
Segundo informações da Rádio São Francisco, a noiva não ficou machucada. Ela recebeu suporte de outro carro da família e conseguiu chegar a tempo ao compromisso.
