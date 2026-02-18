Carro envolvido em acidente na Avenida Brasil levava noiva para o casamento

Colisão entre dois carros e caminhão fez com que pista precisasse ser parcialmente interditada

Colisão envolveu dois carros e um caminhão.
Colisão envolveu dois carros e um caminhão. (Foto: Reprodução)

Um dos carros envolvidos na colisão registrada na Avenida Brasil Sul, em Anápolis, no começo da tarde desta quarta-feira (18), levava uma noiva para o momento mais importante do dia dela: o casamento civil no cartório.

O acidente envolveu dois carros e um caminhão, que vinha logo atrás. Segundo relato dos motoristas, todos esperavam no sinal vermelho. Quando o semáforo ficou verde e eles começaram a se deslocar, o caminhão acabou colidindo na traseira dos veículos menores.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) foi acionado, mas atendeu os envolvidos no local. Sem lesões graves, eles não precisaram ser levados a uma unidade de saúde.

A Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) também compareceu, bem como a Polícia Militar (PM). Apesar disso, os motoristas teriam entrado em acordo sem precisar do apoio das autoridades.

A pista precisou ser parcialmente interditada até que os veículos pudessem ser retirados do local. Por isso, o trânsito ficou temporariamente lento.

Segundo informações da Rádio São Francisco, a noiva não ficou machucada. Ela recebeu suporte de outro carro da família e conseguiu chegar a tempo ao compromisso.

