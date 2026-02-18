Sinais do corpo que indicam que o fígado está adoecido, segundo especialistas

Ele realiza centenas de funções vitais todos os dias e, quando começa a falhar, os sinais podem ser discretos — porém decisivos

Isabella Victória - 18 de fevereiro de 2026

(Imagem: Reprodução/IStock)

Ele trabalha sem descanso, executa centenas de funções vitais e, ainda assim, raramente recebe atenção até que algo saia do controle.

O fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo humano — e, ao mesmo tempo, um dos que mais sofrem quando sobrecarregado.

Responsável por desintoxicar o organismo, produzir bile para a digestão, regular a coagulação do sangue e metabolizar substâncias como o álcool, o fígado pode adoecer de forma silenciosa.

No entanto, segundo especialistas, o corpo costuma emitir sinais claros quando a saúde hepática está comprometida.

Quais são os primeiros sinais de alerta?

De acordo com a hepatologista Liz Marjorie, mestra em gastroenterologia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), alguns sintomas não devem ser ignorados — especialmente quando persistentes.

Um dos sinais mais importantes é o aparecimento de manchas roxas pelo corpo.

Isso acontece porque o fígado produz fatores responsáveis pela coagulação do sangue.

Assim, quando há falha nessa função, pequenos traumas podem resultar em hematomas com mais facilidade.

Além disso, outro alerta evidente é a icterícia, caracterizada pelo amarelamento da pele e dos olhos.

Esse quadro indica acúmulo de bilirrubina no organismo e, portanto, é considerado um sinal clássico de comprometimento hepático.

Inchaço e cansaço que não melhoram

Além das alterações na pele, especialistas observam que o adoecimento do fígado pode provocar inchaço nas pernas e no abdômen, resultado de alterações na circulação e na retenção de líquidos.

Ao mesmo tempo, outro sintoma recorrente é o cansaço excessivo, que não melhora mesmo após descanso adequado.

Esse esgotamento pode estar relacionado à dificuldade do fígado em realizar suas funções metabólicas de forma eficiente.

Consequentemente, atividades simples do dia a dia podem se tornar mais cansativas do que o habitual.

Quando o quadro se agrava

Em estágios mais avançados, pode surgir um sintoma ainda mais preocupante: confusão mental.

Esse quadro, conhecido como encefalopatia hepática, ocorre quando o fígado não consegue eliminar toxinas adequadamente, permitindo que substâncias prejudiciais atinjam o cérebro.

Segundo a especialista, esse é um indicativo de falência na função de desintoxicação e, portanto, exige atenção médica imediata.

Por que o fígado adoece?

Entre os fatores de risco, o consumo excessivo de álcool aparece como um dos principais responsáveis pelo comprometimento hepático.

O fígado é o órgão encarregado de metabolizar o álcool ingerido.

Durante esse processo, forma-se o acetaldeído, uma substância tóxica que pode causar danos às células hepáticas.

Quando a exposição é frequente e prolongada, os danos se acumulam ao longo do tempo e, assim, podem se tornar irreversíveis.

Doença silenciosa no início

Um dos maiores desafios das doenças hepáticas é que, nas fases iniciais, elas costumam não apresentar sintomas evidentes.

Muitas vezes, inclusive, as alterações aparecem primeiro em exames de sangue, antes mesmo de sinais físicos se manifestarem.

Por isso, especialistas reforçam a importância do acompanhamento médico regular e da moderação no consumo de álcool.

O fígado pode ser resiliente; contudo, não é indestrutível. E, quando o corpo começa a dar sinais, ignorá-los pode custar caro à saúde.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!